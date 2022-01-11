朝陽科技大學以培養專業知能與職業倫理兼備的優質人才為目標，使學生「畢業即就業，上班即上手」，帶領學生深耕台灣、邁向國際。傳播藝術系劉政銓老師及視覺傳達設計系林佳鴻老師，率領學生參加第三十屆時報金犢獎國際競賽累積實戰經驗，歷經與全球各地學子角逐後脫穎而出，斬獲「金犢獎」、「最佳美術設計-非平面項」、「銅犢獎」，以及全球唯一的「跨境特別獎」等四項國際大獎，邀請全體獲獎同學共同上台接受頒獎。

朝陽科技大學深耕台灣邁向國際 榮獲金犢獎多項全球大獎

跨境特別獎／最佳美術設計-非平面項／最佳人氣獎作品「炫風新兵」，創作者：朝陽科技大學傳播藝術系何勤章／羅微汶／王安慧／陳進輝／賴健興／魏啟學／林嘉儀／葉姵吟／周邦軒／曾芊芊／李振維，指導老師劉政銓。(圖/時報獎執委會提供)

傳播藝術系獲獎團隊表示，他們是第一次參加金犢獎，能一舉拿下多項大獎非常光榮，當初會想透過戰爭來呈現這部作品，主要是因為團隊成員們本來就喜歡看書，想藉由戰爭畫面使人產生沈浸感，同時也是想挑戰過去沒有使用過的題材來呈現讀電子書引人數勝之處，此舉不僅讓團隊在服裝、場景跟道具上的佈局有了前所未有的提升，也讓這次的作品能夠展現在更多人面前，感謝評審的青睞，未來我們也會不忘初心，繼續挑戰更好的作品。

朝陽科技大學視覺傳達設計系獲獎學生專訪合影，左起鄭郁儒、李欣芸、吳昭蓉。(圖/時報獎執委會提供)

視覺傳達設計系同學在專訪中提到，本次創作的核心是從掌閱精選APP書籍多樣的角度切入，除了結合東西方文化特色外，也透過動畫方式，呈現出手機閱讀也可以產生遨遊在書本裡的深度體驗，透過這次比賽能獲得如此肯定，讓我們團隊很有信心，非常感謝有這樣一個強大的團隊，透過各自專長的互相配合，才有辦法完成這個作品，明年度要再次挑戰金犢獎。

金犢獎／第二名作品「掌閱—在故事中探險穿梭」，創作者：朝陽科技大學視覺傳達設計系鄭郁儒／吳昭蓉／蔣慶怡／李欣芸／盧晏雯／吳純雅，指導老師林佳鴻老師。(圖/時報獎執委會提供)

時報金犢獎是世界華人地區歷史最悠久的青年創意競賽，參賽人次累積全球超過一千萬人，每年邀集來自美國、韓國、澳洲、歐洲、印尼、新加坡等學生共襄盛舉，時報金犢獎三十年致力於培育全球優秀青年學子，在學生時期揮灑創意、累積實戰經驗，成為全球華人青年的最高嚮往。今年度全球作品件數超過八萬件，全球選出共十五座金犢獎，其中五座由國立高雄科技大學、朝陽科技大學、輔仁大學、樹德科技大學獲得，足見台灣師生在培育優秀青年的付出與努力。