桃園確診童曾去過 漢神巨蛋今緊急停業1天清消 09:322022/01/11 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 漢神巨蛋。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市環保局今早到漢神巨蛋清消。（柯宗緯翻攝） 桃園市8歲童案17505在跨年期間與家人到高雄三天兩夜旅行，足跡遍布高雄萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地，相關場域展開環境清消，其中漢神巨蛋今（11）日緊急宣布停業1天，持續加強清消作業，讓消費者安心，不過適逢年節前夕採買潮，恐怕影響買氣，損失還有待估算。 然據了解，漢神巨蛋同一棟的9樓宴會廳則不受影響，今晚仍有不少尾牙、聚會活動持續進行，但主辦方也強調高規格防疫，請賓客安心用餐。 清潔工打2劑疫苗仍確診 今出動化學兵全面清消桃園機場 饒河夜市、松山市場今消毒 傳確診者足跡 陳時中回應了 #新冠肺炎 #台灣 #漢神巨蛋 #桃園確診 #清消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園確診者到高雄旅遊 漢神巨蛋今停業一天 09:192022/01/11 生活 桃機確診女保全「這天」曾到北車用餐 北市：已完成清消 16:192022/01/07 生活 傳桃機再增3確診 新北交通局啟動計程車清消防疫 12:302022/01/04 生活 桃園防疫旅館清消後仍有1處驗出病毒 衛生局揭原因 18:502021/12/18 生活 桃園群聚防疫旅館清消完 竟還驗出病毒 04:102021/12/19 藝文副刊 用鏡頭看台灣》國內防疫爆缺口 清消篩檢總動員 22:582022/01/04 生活 4萬人次春節返鄉！旅客登機前需確認2日內PCR報告 19:142022/01/03 財經 疑似確診者足跡 饒河夜市停業清消 04:102021/12/25 生活新聞 桃園防疫旅館清消後 莊人祥：房間又採到病毒 14:292021/12/18 生活 杜絕防疫旅館成破口 苗栗縣政府加強清消查核 15:112021/12/31 生活 桃園防疫旅館8確診 環保局清消 11:492021/12/17 生活 生活熱門新聞 長程線入境普篩 揭驚人數據 王必勝：比想像的高 - 生活 媽媽揭衛生紙盒使用妙招 女兒大推：用錯40年 - 生活 第三劑怎麼選？醫曝國外研究：打這牌抗體上升37倍 - 生活 台灣啃老族超多？網揭2原因：養到40歲成土皇帝 - 生活 第三劑今全面開放！3廠牌混打組合怎麼選 6大QA秒懂 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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