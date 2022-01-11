高市環保局今早到漢神巨蛋清消。（柯宗緯翻攝）

桃園市8歲童案17505在跨年期間與家人到高雄三天兩夜旅行，足跡遍布高雄萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地，相關場域展開環境清消，其中漢神巨蛋今（11）日緊急宣布停業1天，持續加強清消作業，讓消費者安心，不過適逢年節前夕採買潮，恐怕影響買氣，損失還有待估算。

然據了解，漢神巨蛋同一棟的9樓宴會廳則不受影響，今晚仍有不少尾牙、聚會活動持續進行，但主辦方也強調高規格防疫，請賓客安心用餐。