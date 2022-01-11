桃機群聚入社區釀31人確診，衛福部緊急介入調查，昨公布205項感染控制缺失，主要集中在工作人員不清楚感控原則、防護裝備穿脫不當與清消方法錯誤。對此，桃機員工控訴，過去1年衛福部只做2次教育訓練，很多防疫準則都是他們自己摸索出來的，如今出現破口才接手，讓人感覺過去2年就像被放生一樣。

桃機群聚自1月3日爆發，至今累計31人確診，除了清潔人員染疫外，機場手推車工作人員、防疫司機與保全也都確診，甚至造成家戶和社區傳播，為此指揮中心特別安排「護理國家隊」前往現場了解，結果竟在桃機內部發現205項感控缺失。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳說，桃機內部的缺失主要可分成3大類來看，首先是工作人員不清楚感染管控的訊息與原則；再者機場人員的防護設備穿脫不當；最後則是機場工作人員進行清潔消毒的過程中，沒有用對方法。

根據《聯合報》報導，過去1年衛福部僅提供桃機2次教育訓練，一位不願具名的桃機員工說，春節返台人數多，不該都由桃機承擔風險。疾管署人員處理完入境者的防疫事宜後，不會協助桃機做感染管控，直到入境動線有破口才緊急接管，讓他感嘆過去2年像被「放生」一樣。