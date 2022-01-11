旺好運谷帥臻命理師指出，國曆111/1/11是進入壬寅金虎過年前的最後一個「冬季甲子天赦日」，從零點開始這天氣場非常強大，不僅是六十甲子的第一天，從「甲子」零時開始，時間與空間重疊到許多難得一見的天地磁場特殊格局的優勢。這天只要把握8個時段，執行5個開運步驟，就能讓虎年運勢更旺。

谷帥臻分析，今日遇特殊造命大八字，又有難得一見的八字正星格局，此命格有助於求取功名、利祿與貴人。「甲子時」時奇門遁甲時盤為「天輔吉時」，冬季「水」旺北方大吉，包括西北方(開門)，北方(休門)，東北方(生門)均有用事吉格相助。該日又遇最多數字1：111年1月11日11點11分11秒，許多巧合集結在一起非常難得。

「天赦日」遇上天地能量磁場最強的「造命日課」特殊格局，等於啟動天地間自然能量開運的鑰匙，可提升整體運勢、趨吉避凶。不是每次都可遇上這種特殊格局的造命日課，造命開運轉旺運勢力量最強，要好好把握。該日按照下列步驟為自己開運，更可催旺財運、事業亨通、增加貴人運、身體健康、萬事大吉，千萬不要錯過。

111/1/11當天開運小秘招，利用子時(23-1)最佳、寅時(3-5)、辰時(7-9)、巳時(9-11)、未時(13-15)、申時(15-17)、戌時(19-21)、亥時(21-23)良辰吉時最佳，當天其他時間亦可，按照下列步驟實施：

▍1.淨化家宅掃除一年煞氣轉好運，全宅開燈照虛耗，在四個角落與宅心焚香，或噴灑午時水，以去除晦氣，香可淨化空間轉換陽宅磁場為正能量。

▍2.取三寶：芙蓉、艾草、抹草，煎湯沐浴洗淨全身，或使用精油香氛，全身梳化整齊精神奕奕，可在眉心、太陽穴、手腕處點上精油。

▍3.在家中安奉「元辰燈」，將自己的名字，出生時間，居住地址，以及祈求達成的三個願望寫在紅紙上，安放在客廳或書桌上，北方尤佳，焚一爐香，點一盞蠟燭燈，或利用燈光照明，照亮自己的「元辰紙」，達成消災解厄、催旺運勢、轉運等效果。

▍4.在元辰燈前，焚一爐好香，檀香、沉香、環香皆可，念誦經典，心經、經典、聖經均可，安定心神自我淨化。

▍5.這天若能多行善佈施，捐款，做善事，多說好話，積累福報，功德最大。

造命開運在家中安奉「元辰燈」回饋效果不錯，可保平安、開運、危機時保護三魂七魄，掃除憂鬱、去霉運、消彌是非、降低官司凶性、業績漸入佳境、升職、升等、人際關係越來越好、貴人扶助、達成心中祈求願望等，趕緊來試試看。

【本文轉載自「旺好運」，經旺好運授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「旺好運」粉絲團】