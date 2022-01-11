桃園2所國小各有1位小學生確診，桃園市長鄭文燦11日防疫會議指出，2所國小共採檢708人，全部陰性，但仍採高標準一路停課到寒假，期間停課不停學，3所國中因是接觸者，3名學生都陰性今也恢復上課，另有1所國小今預防性停課，仍待採檢結果決定是否復課。

鄭文燦說，桃園面對校園安全，採取1人確診全校停課14天的高標準防疫，同班同學、跨班活動或補習班同學足跡都要匡列，確定安全後一樣停課14天，因此中壢2所國小，案17504就讀的國小採檢239位全陰性，另一名確診小學生案17505，該校採檢469位也全部陰性，雖然同學採檢都陰性，仍要停課14天到寒假，期間停課不停學，安排線上教學，加上昨晚決定今天預防性停課的1所國小，總計桃園有3所國小停課中。

其中案17504是機場手推車和居服員夫妻就讀國小2年級的兒子，傳染給其同一補習班同年級的女同學（案17505）CT值25.4，這位補習班女同學就讀中壢不同國小。另居服員的乾妹妹職場一名女同事晚間確診，將列今日個案，其5年級兒子所在國小今也預防性停課1日。

補習班女同學的哥哥和居服員乾妹妹的大女兒分別就讀中壢2所國中，昨新增的手推車員工案17506小孩就讀龜山某國中，3所國中昨預防性停課1日或半日，因3名國中生採檢都陰性，今日恢復上課。