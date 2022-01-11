周一比特幣價格一度下挫逾5%、跌破4萬美元大關，創下5個多月來新低。受此打擊，加密貨幣概念股集體走跌，Coinbase跌3.15%，Silvergate Capital跌4%，MicroStrategy跌0.21%。

Block反彈收漲2.08%，盤中一度跌近4%。

在聯準會即將升息的預期影響下，周一美國10年期指標公債殖利率盤中一度漲破1.8%，最高站上1.8080%，創下2020年1月來新高，拖累風險型資產在盤中遭到拋售。

尾盤10年期債息回落至1.7603%。

在隔夜市場，全球市值最高的加密貨幣比特幣最低跌至39558美元，創下8月5日來的最低價。根據CoinDesk最新報價，比特幣目前僅微跌0.05%，報41687.08美元。

在美國即將升息和縮表的陰影籠罩下，比特幣價格與去年11月創下的歷史高點6.9萬美元相比已經跌約40%。