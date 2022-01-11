本土知名服飾連鎖店NET台南三家門巿上周六（8日）封館，並提供北台南家扶中心400名兒童，每人2000元免費額度，在店內盡情挑選新衣。對此，北台南家扶中心於臉書粉專發文感謝業者連續13年的贈予，一名男網友也在PTT發文大讚NET封館之舉，「這種快樂、尊重遠比金錢更有價值」。

上周六（8日）台南市新營、佳里、永康3家NET門市封館，讓北台南家扶中心400名兒童可以在店內盡情挑選新衣服。對此，北台南家扶中心於臉書粉專發文感謝，表示NET連續13年提供愛心提貨券，甚至貼心封館，讓家長和孩子可以放心挑選衣物，度過很棒的親子時光。

一名男網友也在PTT八卦板發文表示，大部分給家扶機構的資源，家長和孩子只能被動接受，但NET封館之舉，讓家長和孩子有選擇的樂趣，也不用擔心被其他顧客側目，「這種快樂、尊嚴遠比金錢更有價值」。

不少網友也留言支持，「認同，這些小孩也能選自己喜歡的東西」、「沒錯這是重點，讓他們有尊嚴」、「真的是很貼心的企劃，而且持續了10幾年」、「還封館，真的超級暖」、「推企業的社會責任」。