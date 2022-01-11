國民黨黨主席朱立倫（中）參拜大天后宮，向媽祖神明表達將一步一腳印率領國民黨谷底翻身。（程炳璋攝）

中二補選、罷昶藍營雙輸 朱立倫「沉默5秒」致歉：任何失敗責難我一肩扛起｜中時新聞網

台中市第二選區立委補選、台北市第五選區林昶佐罷免案，國民黨慘遭「雙殺」，黨主席朱立倫的責任問題引發討論。朱10日赴台南參訪，台南大天后宮主委曾吉連則強調「罪不在朱」四字，並表示「國民黨出了很多吳三桂，而其他的黨則是出了一堆李自成」，認為這才是台灣會亂七八糟的根源。

香港媒體《中評社》10日報導指出，朱立倫在國民黨選舉雙輸後訪台南，現場被問到究責問題，曾吉連則當眾表示，他一看到朱就對朱說「不要不開心，因為罪不在你」。曾表示，國民黨出了很多吳三桂，而其他的黨則是出了一堆李自成，因此台灣被搞得亂七八糟。

曾吉連強調，他希望台灣有朝一日能有更好的方向、環境與生活圈，宗教不參與政治行為，但他所表達的都是他個人的內心感受，盼各政黨都能為台灣人設想，為百姓謀福利。

在曾吉連一番力挺言論下，朱立倫的神情漸由嚴肅轉為輕鬆，朱表示他參拜媽祖時，就祈願國泰民安，尤其如今疫情再起，媽祖救苦救難，希望能保佑大家在全球疫情下度過難關。朱也指出，國民黨六都中台南最困難，但國民黨仍不能失志與放棄，更必須認真走訪基層、愈困難愈辛苦愈要認真做，他向媽祖報告，國民黨一定會一步一腳印，為全台民眾的幸福打拚。