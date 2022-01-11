立法院副院長蔡其昌對參選台中市長表示，「如果要我出來選，我已經準備好了！」（盧金足攝）

立法院副院長蔡其昌（左）、前台中市長林佳龍，輔選中二選區林靜儀勝選立下戰功，被視為民進黨徵召參選台中市長熱門人選。（資料照．盧金足攝）

民進黨在中二選區吹響勝利號角，燃起入主台中市府旺盛鬥志，前台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌為林靜儀抬轎成功，台北市長柯文哲父母以巧遇國民黨顏寬恒力挺，苦戰過程顏清標點滴在心頭，台中市長盧秀燕連任之戰，不只民進黨強棒，還有民眾黨，綠白夾攻，磁吸關鍵票源，恐成選戰變數。

甫獲蔡英文總統特聘為無任所大使的林佳龍，在太魯閣號事故之後展開關懷之旅，低調從民間出發，投入中二選區立委補選，重新站到第一線輔選，出任林靜儀競選總部主委，以其在台中市10年磨劍，與4年市長任期，深諳各區票倉，這一戰重新找到建功機會，也是下一個位子的成績單。

蔡其昌擔任林靜儀後援會總會長，民進黨將拿下中二選區補選視為光復大戰，傾全黨之力輔選，蔡總統以降集體總動員，自宣講公投即同步為林靜儀助選，第一選區的蔡其昌成功跨足第二選區，搶灘以往藍營坐鎮的海線。

民進黨對六都市長決定徵召方式，蔡其昌挑戰盧秀燕在地方已是共識，但中二選區立委補選，民進黨布局兩個多月勝選，林佳龍全力輔選，展現基層實力和動員力。

「戰士沒有選擇戰場的權利」，林佳龍投入輔選中二選區，一般咸認回鍋選台中市長可能性不高，著墨前進台北市長或新北市長選戰，但黨中央徵召六都市長參選門票，是放在黨主席蔡英文口袋裡，經過這場硬戰，林佳龍驗證地方的影響力和動員力。

此役開打的節奏，林佳龍主導大動作由府院黨車輪戰，輔選動員步調和方向明確，凸顯擔任指揮官條件，未來下一步，不管是新北市長、台北市長、台中市長都有一定能量，黨中央評估的重要戰將。

蔡其昌出身原縣區，盧秀燕在原市區，連日來蔡其昌密集出席台中市活動，加強耕耘力道，盧秀燕最近也挹注原中縣建設，兩造再各自回防大本營，瀰漫硝煙戰火。

地方人士觀察，蔡其昌「瞇瞇眼」的親和力，加上揹後背包展現年輕形象，展現拓展票源的企圖心，蔡其昌也宣示「我已經準備8年了」，民進黨如果要他參選台中市長，有信心讓台中藍天變綠地。

綠營由誰出線，基層要參選市議員人選也很焦慮，年底將選市議員，若到農曆春節後，3、4月還未有明確人選，「小雞找不到母雞」，參選人看板急高掛，市長參選人必須盡快出爐。

至於民眾黨立委高虹安傳布局新竹市長，但新竹縣市合併議題，轉戰台中也不無可能，這次台北市長柯文哲父母來台中和顏寬恒巧遇助選，「柯P做人情，其實重情重義的顏清標點滴在心裡」，地方人士如是說。

曾擔任台中市副市長的台北市副市長蔡炳坤，高虹安頻到台中與基層搏感情，民眾黨如推出人選，對選民而言，除了國民黨、民進黨之外，有第三個「白色力量」選擇，藍綠都認為對選情有一定影響。