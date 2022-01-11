中二立委補選、罷免立委林昶佐9日結果出爐，國民黨大敗，在選罷雙輸後，文傳會主委凌濤表示，黨主席朱立倫就任便承接過去罷免案、公投案、補選案的框架跟任務，但這些任務到今天到此為止，之後就是為2022努力。對於黨中央說法，藍營台中市議員陳文政忍不住說重話，要黨中央收回去這些話，批評這對氣數孱弱的國民黨來說，不需要。

對於文傳會稱「過去的框架」和「到此為止」？陳文政昨（10日）在臉書忍不住怒轟，「失敗過去的人扛，團結給你們喊」？每次都喊團結，他也每次都跟支持者說要團結，但這句「過去的框架」，請黨中央收回去。

身為黨籍民代，陳文政直言，自己黨齡超過10年，過去、現在、未來都會為國民黨努力，也在台中基層耕耘，更多人亦是如此，現在文傳會一句「敗選是過去的框架」、「然後要我們繼續團結」，這哪一種團結法？

陳文政感嘆，公投輸了，對黨中央，他一句苛責的話都沒有；這次輸了，他也認為無須苛責，但想不到黨中央，先拿切割刀出來，穿著皮鞋破壞團結、爭功諉過的人，對氣數孱弱的國民黨來說，真的不需要！陳痛批，「國民黨創建中華民國是打出來的，不是爭功諉過就能建國的」。