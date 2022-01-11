大陸官方近幾年為了「保護自己人」守住大陸娛樂圈文化，頻頻祭出各項禁韓令，避免自家飯碗被來勢洶洶的KPOP潮流搶走，也因此推出不少男女團體。而近日微博上便瘋傳了一段女團為拍攝MV，而前往滑雪場的幕後花絮影片，沒想到拍到一半其中一人竟被撞飛，讓不少人傻了眼。

在網路上所公開的影片中，7名女團成員穿上輕薄的上衣與超短百褶裙，站在滑雪場的滑雪道中央俏皮熱舞，後方則是有許多滑雪客不斷從山上滑下來，但接近她們時便會向兩旁滑開，畫面相當驚險；而沒想到女團才跳到一半，一名滑雪客來不及閃躲另一名滑雪客而被絆倒慘摔，接著直接撞上站在最中央的女團成員，讓她瞬間跌坐在地上並發出慘叫聲。

事後這段影片不斷被網友轉發，女團所屬的官方經紀公司接受採訪時，竟表示「一切都是計畫好的」，並說明「不會有危險的，因為拍攝現場有攝影師、導演，後面滑下來的人都是教練，速度基本上已經降為0，沒有多大的問題」，最後再次強調「不是剛好撞到，是我們設計的」。

但網友看到後完全不埋單，紛紛留言猛酸「我怎麼看都像是被撞到的」、「都叫成這樣了也是設計好的？」、「這策劃的人有什麼問題？他不知道有種東西叫綠屏」、「是在拍跌打酒廣告？」、「一看就不是設計的，撞這麼用力」。