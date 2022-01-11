美國Omicron疫情大爆炸，昨（10）日住院數突破疫情以來新紀錄，醫護人手嚴重不足，加州政府及其他州的部份醫院下令，染疫醫護可以繼續上班，爭議政策讓民眾罵爆「瘋了嗎」。
路透社統計，Omicron肆虐下，美國新冠住院人數在昨日創下新紀錄，一共有13萬2646人住院，超越2021年1月的13萬2051人。住院人數自12月底以來穩定增加，過去3周更翻倍，同時，美國平均單日確診人數飆升至70萬人，改寫去年紀錄。
即便Omicron造成的症狀可能較輕微，不過感染人數暴增仍對醫療系統造成沉重負荷，許多醫護也因為染疫隔離。為因應人手嚴重短缺及新患者湧入，醫院除了取消非緊急手術、關閉部份科室外，美聯社報導，部份州及醫院更採取極端措施，讓染疫醫護即便仍有輕微症狀，仍可以繼續上班。
美國國家廣播公司新聞台（NBC News）地方台KCRA-TV報導，加州衛生部8日宣布，確診醫護人員只要沒有症狀，可以繼續上班，不需隔離或再度進行病毒檢測。
加州衛生部稱，因為「醫護嚴重短缺」才會頒布這項新政策，強調染疫醫護將被要求上工時戴N95口罩，且會被指派照顧新冠患者。
針對加州的新政策，有10萬會員的加州護理師協會（California Nurses Association）表示反對，警告此舉會造成更多感染，該協會會長凱旋科爾特斯（Zenei Triunfo-Cortez）預言「重大災難即將發生」，痛批政府「無情」，「置醫護及患者於重大危險之中。」
不少網友也痛罵「真的是瘋了」、「連公共衛生都不保護了」，也有人猛酸：「所以你帶年邁的父母去醫院看流感，結果他們還要再感染新冠。」
羅德島州及亞利桑那州部份醫院也宣布，只要員工沒有症狀、或只有輕微症狀，仍可以繼續上班；鳳凰城的大型醫院系統Dignity Health告訴員工，染疫醫護只要病情好轉、自覺可以上工了，就可以向主管申請回院上班。
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