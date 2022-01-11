加州宣布，染新冠醫護人員可繼續上班。

美國Omicron疫情大爆炸，昨（10）日住院數突破疫情以來新紀錄，醫護人手嚴重不足，加州政府及其他州的部份醫院下令，染疫醫護可以繼續上班，爭議政策讓民眾罵爆「瘋了嗎」。

路透社統計，Omicron肆虐下，美國新冠住院人數在昨日創下新紀錄，一共有13萬2646人住院，超越2021年1月的13萬2051人。住院人數自12月底以來穩定增加，過去3周更翻倍，同時，美國平均單日確診人數飆升至70萬人，改寫去年紀錄。

即便Omicron造成的症狀可能較輕微，不過感染人數暴增仍對醫療系統造成沉重負荷，許多醫護也因為染疫隔離。為因應人手嚴重短缺及新患者湧入，醫院除了取消非緊急手術、關閉部份科室外，美聯社報導，部份州及醫院更採取極端措施，讓染疫醫護即便仍有輕微症狀，仍可以繼續上班。

美國國家廣播公司新聞台（NBC News）地方台KCRA-TV報導，加州衛生部8日宣布，確診醫護人員只要沒有症狀，可以繼續上班，不需隔離或再度進行病毒檢測。

加州衛生部稱，因為「醫護嚴重短缺」才會頒布這項新政策，強調染疫醫護將被要求上工時戴N95口罩，且會被指派照顧新冠患者。

針對加州的新政策，有10萬會員的加州護理師協會（California Nurses Association）表示反對，警告此舉會造成更多感染，該協會會長凱旋科爾特斯（Zenei Triunfo-Cortez）預言「重大災難即將發生」，痛批政府「無情」，「置醫護及患者於重大危險之中。」

不少網友也痛罵「真的是瘋了」、「連公共衛生都不保護了」，也有人猛酸：「所以你帶年邁的父母去醫院看流感，結果他們還要再感染新冠。」

This protocol is fucking insane.



New COVID-19 protocols for California health care workers eliminate quarantine for some https://t.co/1l51k5lMMc — houndsandflowers (@houndsandflowe1) January 10, 2022

So you can take your elderly parents to the hospital who just might be sick from the flu and they can for sure get covid 19.

Health officials let COVID-infected staff stay on the job - ABC News via @ABC - https://t.co/Cw54ROuAEj — Weediculous Pho-Sho (@xAsianXGirlx) January 11, 2022

羅德島州及亞利桑那州部份醫院也宣布，只要員工沒有症狀、或只有輕微症狀，仍可以繼續上班；鳳凰城的大型醫院系統Dignity Health告訴員工，染疫醫護只要病情好轉、自覺可以上工了，就可以向主管申請回院上班。