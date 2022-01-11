第45屆台日經濟貿易會議今天舉行，日本台灣交流協會會長大橋光夫表示，台灣對日本福島等食品管制措施，從科學依據和國際標準角度看存在不少疑問，期盼台灣能儘早跟上歐盟及美國腳步，依據科學證據及國際標準處理福島五縣食品。也期盼在半導體等IT產業方面能進一步擴大合作。

台灣日本關係協會、日本台灣交流協會今年上午以視訊方式，舉行第45屆台日經濟貿易會議，日本核食解禁問題成關注焦點，雙方在開幕式分別由台日關係協會會長邱義仁、日本台灣交流協會會長大橋光夫代表致詞。

邱義仁表示，本會議受新冠肺炎疫情影響延期，如今台日雙方克服疫情限制，透過視訊重啟會議具有重要意義。另感謝日方提供我國420萬劑疫苗，高居各國對我援贈疫苗之冠，充分展現台日之間珍貴的友誼及穩固的夥伴關係。此外，更期盼雙方及早展開有關我國申請加入CPTPP的建設性對話。

大橋光夫提及，台日經貿會議已兩年未舉行，這兩年來疫情肆虐全球，但台日之間不忘相互打氣，前年日本口罩供應不足，台灣提供高品質口罩，去年台灣疫苗不足，日本提供台灣疫苗，透過善意彼此連結，善的循環持續擴散，讓他深受感動。

他說，去年311大地震屆滿10年，日台交流協會以日台友情為題舉辦各種活動，蔡英文總統親自出席東北友情特展等活動，他衷心感謝蔡總統和台灣人士，儘管經過10年，仍關心東北災區重建並聲援支持我們。

不過，大橋光夫表示，與此同時，台灣對日本食品進口管制措施，從科學依據和國際標準角度仍存在不少疑問，去年九月美國已解除對日本食品所有進口限制，目前已有許多科學證據證明日本食品的安全性，他也明確表示，未來即使台灣與美國一樣解除對日本食品的進口限制，日本也絕對不會出口有健康疑慮的食品到台灣。

大橋光夫期盼台灣儘早像歐美各國一樣，依據科學依據和國際標準因應和妥善處理日本食品進口問題。

大橋光夫表示，目前日台往來雖被疫情擋住，但台灣以半導體為核心的IT產業在全球供應鏈占有重要地位，去年台積電計畫在日本設研發中心，並合資建半導體工廠，期盼未來台日進一步擴大合作，加強台日產業正面發展。

外交部表示，台日雙方長期透過經貿會議平臺促成多項合作，如簽署投資協議、優質企業相互承認協議、產業合作搭橋計畫備忘錄、避免雙重課稅協定等，合作領域涵括投資、產業合作、中小企業、電子商務、關務、智慧財產權等，已建立深厚信賴基礎及良好合作機制。

在今日開幕式後，將進行事務階層討論，2月中旬再由兩會會長出席舉行第45屆經貿會議，聽取相關的報告。外交部表示，我方期待藉由本年會議進一步強化經貿合作與夥伴關係。