毒蟲張允硯被新北市警方查獲毒品，懷疑是被24歲吳姓男子出賣，涉嫌夥同王男、盧男、謝男3人將吳反銬雙手，施以電擊、灌毒等凌虐致死。北市警方逮捕4男，張男等人遭台北地檢署聲押禁見獲准，北檢11日依傷害致死等罪起訴張男4人。

去年9月，北市警方執行緝毒安居專案，到文山區景福街某民宅攻堅時，當場發現1具男屍側身倒臥地上，雙手被鐵製手銬反銬在背後，已流出屍水。警方逮捕在場的張男，查出死者是吳男，現場還查獲安非他命、K他命等毒品。

警方勘查死者吳男屍體，發現有遭電擊的點狀傷痕，顯示生前慘遭電擊凌虐，之後檢察官相驗研判吳男生前另遭灌毒致嘔吐，並疑被異物卡住喉管噎死。

張男被捕後，一開始聲稱不知吳男如何死的，還推稱吳只是「睡著了」、「怕冷」，他幫吳蓋被子，否認伴屍。但事後見無法自圓其說，改口承認9月12日被警方查獲毒品，懷疑吳是「抓耙仔」開門讓警方衝入臨檢，13日設局將吳誘出，帶到租屋處教訓。

警方調查，謝男到張的租屋處聊天時，得知張在教訓「抓耙仔」吳男，便找來王男、盧男，一起相挺「教訓」吳男，4人先強迫吳做伏地挺身，還把電擊棒塞進吳的口中，再強灌毒品，鬧出人命；但4男都稱吳男死亡與自己無關，相互卸責。

警方陸續逮捕王男、謝男、盧男。檢察官訊後以有勾串、逃亡之虞，向法院聲請張男等人羈押禁見獲准。

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