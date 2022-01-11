詮欣（6205）歷經長時間佈局，2022年營運多點開花，尤其車用新產品正式放量，如交貨給美系電動車廠的ADAS產品，從1顆零組件增加到4顆，搭配鏡頭廠也切到歐系、日系等車廠，法人樂看，詮欣今年車用營收貢獻倍增可期。

除車用成長顯著，詮欣其他產品線均有不錯的收穫，做為基本盤的IPC，每年都會有1成的成長；網通伺服器隨著資料中心、雲端、元宇宙的需求顯現，今年成長也是1倍以上；消費性預期有2成以上的成長，動能來自元宇宙產品接到客戶內部線的需求；PC則進行產品組合優化。

詮欣12月營收1.47億元、年增39.14％，累計2021全年營收達15.99億元、年增19.82％，創近四年營收新高點。展望2022年法人預估，車用、元宇宙等多樣動能陸續加入貢獻，樂看詮欣今年呈逐季成長走勢，尤其車用貢獻開始顯現，2022年營收可望有25～30％成長，且新產品放量帶動產品組合優化，毛利率有望挑戰歷史高點，進而推動獲利成長幅度更勝營收。