全球晶圓缺很大，晶圓廠自去年起也掀起多波漲勢，連帶矽智財營收水漲船高，在預期晶圓代工廠預期至2022年底供不應求的情況不變下，預計今年矽智財廠營運仍有向上空間。

智原(3035)去年12月營收9.34億元，月增加5.5%，年增加98.5%，創單月營收歷史新高；去年第四季營收達26.45億元，季增加19.3%，年增加85%，也創下單季歷史新高；累計2021年全年營收80.85億元，年增加47.1%，創全年營收歷史新高。

力旺(3529)去年12月合併營收6900萬元，年成長30.8%；去年第四季合併營收6.31億元、季增加6.2%、年成長27.0%，寫單季營收歷史新高；累計2021年合併營收達23.64億元，年成長33.1%，續創歷史新高紀錄。

智原、力旺主要合作晶圓大廠分別為聯電(2303)、台積電(2303)，晶圓廠的新產能在2022年難以開出，晶圓代工廠預期至2022年底供不應求的情況不變，預計在今年晶圓持續緊張的漲價效應下，對於矽智財廠商也將會正面助益。

M31(6643)去年12月合併營收達1.51億元，月增加33.9%、年成長19.3%，改寫單月營收歷史新高；去年第四季合併營收3.64億元、季增加65.3%，年成長19.5%，創下季度營收歷史新高；累計2021全年營收也首度突破10億元大關，達10.11億元。

M31表示，儘管2021年前三季度受到新冠疫情影響以及晶圓廠產能吃緊等因素干擾，導致開案進度放緩與已簽約案件營收認列遞延，但從去年第四季營收強勢回歸來看，顯見營運谷底已過。展望2022年，M31將積極強化車規應用的IP產品線，在ISO26262認證下，提供給高階車用客戶安全可靠的車用IP解決方案。並且在5G、AI與大數據爆發的時代，M31結合IP整合服務將擴展在高速傳輸介面IP的市占率，積極布局AI加速器、邊緣運算、客製化物聯網、雲端資料中心等應用於新一代7奈米及5奈米的IP平台，伴隨相關晶片需求強勁成長，在成長動能穩定及新技術應用蓬勃發展的帶動下，M31看好2022年營運展望樂觀。