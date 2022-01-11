無黨籍立委林昶佐罷免案落幕，雖同意票多於不同意票，但因同意罷免5萬4813票，未過門檻5萬8756票，因此罷免案未通過。前民進黨立委、金色力量黨主席童仲彥爆料，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹在罷免投票前，竟嗆罷昶總部總指揮姚冠均，若罷昶沒過，要他帶民團到龍山寺下跪道歉。

姚冠均昨（10）日在廣播節目「友話直說」中踢爆罷昶內幕，他直言，這些「噁心的大人」非常恐怖，並稱自己手上有大量人證跟物證，且是「核彈」等級，奉勸這些噁心的大人要說謊、推卸責任時要再三思考。

罷昶總部總指揮姚冠均（中）、金色力量黨主席童仲彥（右），在節目上談及罷昶一事。（圖／摘自友話直說YouTube）

而找辣妹團助陣卻遭切割的童仲彥更踢爆，黃呂錦茹竟說，若罷昶失敗要姚冠均帶著大家到龍山寺跪。讓童仲彥直呼，「這太可惡了吧！」「黃呂錦茹憑什麼叫姚冠均去龍山寺跪？」

姚冠均也說，他們真的沒什麼資源，事後大家在檢討空戰無力，其實是因為主導空戰的完全沒有一個是中正萬華的在地人，「這些人就只想要利用我們在地人」，大家可以去看「『長頭髮的』怎麼阻擋我們在地青年」，就只為了要鬥鍾小平，鍾小平雖然有點可惡、做的事情可能有些過分，「但我覺得你比他更過分、更可惡」，只為了炒知名度，為自己的政治鋪路，今天如果是年輕人，看到這些人這麼噁心，為什麼還要做比他們更噁心的事情？童仲彥則在一旁說，「長頭髮的」是指罷昶發言人高毓安。