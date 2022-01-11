傑尼斯男團「關8」成員大倉忠義感情生活備受關注，過去他曾和女星吉高由里子交往多年，還多次傳出婚訊，最後卻不了了之，近來他被傳出搭上27歲女星廣瀨愛麗絲，兩人去年合作電視劇《認識的妻子》擦出愛火，已經祕密發展地下情半年。

《認識的妻子》改編自韓劇，大倉忠義和廣瀨愛麗絲在戲中扮演夫妻，長時間下來假戲真做，去年劇組殺青後便開始交往，由於兩人都愛喝酒，疫情期間經常在家中約會，對此，廣瀨所屬事務所回應，表示不會過問其私事，傑尼斯事務所也表示無可奉告，皆未否認傳言。

事實上，大倉忠義和吉高由里子曾經有段情，兩人2016年被拍到在峇里島度假，還一度傳出已經論及婚嫁，然而2018年，大倉忠義流出和夜總會小姐的床照，兩人開始屢傳分手，而廣瀨愛麗絲則和職籃選手田中大貴交往3年半，於去年8月分手，兩人上段戀情都接得非常近。

大倉忠義曾和吉高由里子論及婚嫁。(圖/翻攝自微博)

大倉忠義去年9月底確診新冠肺炎，歷經多日休養治療後，恢復良好，確定在去年10月12日復工，繼續進行《認識的妻子》拍攝，卻被發現他劇中的容貌大變，臉上紋路明顯，頭髮又稀疏，整個人看起來至少老了10歲，不少人質疑他的狀態和新冠肺炎有關。