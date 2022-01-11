桃園市長鄭文燦11日於防疫會議中指出，桃園機場全面篩檢揪出3確診、社區擴大採檢揪出7染疫，因此擴大採檢是必要的，他也提到忠貞市場專案1061人全陰性，金嗓歌友會794位會員剩21人待採，其餘770人陰性、3確診已隔離疫調，剩封包簡訊3472人持續採檢中，居服員照顧的6家庭31名接觸者也正在隔離，無陽性確診報告。

「擴大採檢是必要的！」鄭文燦說，機場全面篩檢8900位，揪出3位確診者包括2司機和1員工，桃園社區採檢站3日到11日擴大採檢8002位，7995位陰性、7位陽性確診，證明機場全採檢、社區擴大採檢是必要的，可以預防潛在病例、感染黑數和傳播鏈形成，會持續讓桃園6個採檢站運作，包括新成立的自強市民活動中心採檢站，只要足跡重疊、有症狀都來採檢。

鄭文燦也提到，1月3日至今，忠貞市場專案採檢1061位全陰性；金嗓歌友會795會員，除1人號碼不確實外，794人全找到，770位都陰性、3位陽性個案都已隔離疫調，有參加跨年餐敘全都安排採檢，進入麻將間或辦公室也全安排隔離，目前匡列隔離的90位也都會二採，自主健康管理也有60位，金嗓清零計畫大致剩封包簡訊範圍，清查有3742位，包括路過、住附近社區等，也都鼓勵篩檢。

至於金嗓歌友會有名確診司機案17368，因曾載不特定客人跟洗腎病患，15位洗腎病友都是陰性，仍於第一時間住院隔離。另外居服員案17472照顧6家庭，採檢31位全部隔離中，還沒有陽性確診報告出現。