王力宏與李靚蕾的「蕾宏婚變」爆發近一個月後，許多案外案還在延伸，其中By2好友、微博網友「做個小孩007」依舊不死心，昨(10日)繼續點名嗆李靚蕾沒交給大陸警察相關資料，半夜又曬出自稱是挺李靚蕾網軍的群聊截圖證據，諷刺說：「幸好睡得晚，不然要錯過一場好戲。嗯嗯，半夜加班辛苦了，賺得是辛苦錢」。

因捲入蕾宏婚變，By2的妹妹Yumi先前發文強調自己並非小三，並對相關造謠已經報警提告，引來李靚蕾使出「蕾神之錘」親自留言請Yumi分享警察連絡方式，自己手上有相關證據可以提供。昨By2工作室為此發聲，喊話21天過去，李靚蕾卻沒主動聯繫大陸警方，要求李靚蕾「請配合警方完成關於你造謠誹謗一事的刑事調查與追究」。

By2好友「做個小孩007」半夜曬出疑似李靚蕾買網軍證據。（圖／翻攝自做個小孩007微博）

今凌晨2時，「做個小孩007」再度發文，寫下：「幸好睡得晚，不然要錯過一場好戲。嗯嗯，半夜加班辛苦了，賺得是辛苦錢，活整得很不錯！挺自然的！可以加雞腿。截圖來源：網友投稿。歡迎舉報！好人一生平安」，而文中可見某個群聊中有人說：「有人接活嗎？實時帶一下節奏，盡量中立一點，文案方向：新加坡人不要蹭中國警察熱度，自然一點，可以提一提蕾神是好心放王孫（王力宏、Yumi孫雨）一馬的」。

By2好友「做個小孩007」曬出疑似李靚蕾方面網軍聊天證據。（圖／翻攝自做個小孩007微博）

見此，網友回應「做個小孩007」：「你爸媽知道你這麼做人沒底線嗎？」、「贍養費1.5億原來是這麼用的啊」、「我是真沒想到這個女的這麼會用水軍媒體來帶節奏，我最開始真以為她是個已經被社會out的家庭主婦」、「等我醒來...小作文會不會如約而至」。