本土疫情升溫，長程航班旅客今(11)日入境要採陰才放行，首架抵台的長程航班上即有有4人採檢陽性，台股早盤由紅翻黑，跌破18200點，一度來到18135.43點，跌逾百點，連原本受投資人期待的台積電法說以及大立光除息行情都失靈，台積電、大立光股價開高走低。

台積電開盤上漲3元，以646元開出，先拉高至647元後翻黑，股價一度跌落至639元。台積電10日公布去(2021)年12月營收1553.82億元，月增4.8％，年增32.4％，創單月營收新高紀錄，第4季營收4381.89億元，季增5.67％，同樣創單季新高，累計去年總營收1.58兆元，創下歷史新高，年增18.5％，創造三高佳績；台積電周四(13日)將舉行法說會，大手筆擴充產能是否影響毛利率，成為法人關注焦點。

大立光將在明(12日)除息，配發2021年上半年現金股息31.156元，開盤即以2490元、上漲15元開出，一度站上2500元，漲幅1%，但隨後拉回；股王矽力-KY跌逾3%，觸及4085元價位，聯發科更是開低走低，早盤跌逾2%，來到1065元。

華爾街還在消化美國聯準會(Fed)上周公布的鷹派會議紀錄，美國10年期公債殖利率逼近1.8%，美股道瓊、那指盤中一度重挫逾300點，尾盤跌幅收斂，道瓊工業指數下跌162.79點，跌幅0.45%，以36068.87點作收；標準普爾500指數下跌6.74點，跌幅0.14%，收在4670.29點；那斯達克指數翻轉收紅小漲6.93點，漲幅0.05%，收在14942.83點；費城半導體指數收漲9.06點，漲幅0.24%，收在3805.39點。

台股ADR部分，台積電ADR上漲1.22%，聯電ADR上漲1.09%，日月光ADR上揚2.62%。

本土疫情擴大，10日台股早盤一度下挫125點，後「拉積盤」再現，終場收在18239.38點，上漲69.62點，成交值2709億元，三大法人同步賣超，其中以外資及陸資賣超52.75億元最多，自營商賣超25.04億元，投信賣超7.56億元，合計賣超85.35億元。