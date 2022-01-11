「每日北韓」11日報導，由於化學肥料短缺，北韓一年一度的堆肥大戰已於3日正式展開。據此，每個人必須收集500公斤的糞便作為化學肥料替代品，並繳交到合作的農場裡，以換取堆肥認證。平壤政府甚至規定，沒有堆肥認證的人，將無法進入市場採購。相較於其他受新冠肺炎肆虐的國家，推動出示疫苗通行證，北韓的認證可稱為「堆肥通行證」。

據咸鏡北道的人士透露，新年堆肥大戰自3日開始，10日結束，比去年晚1天才結束。平壤政府規定，每位在職勞工必須繳交500公斤，人民團體則是每戶繳交200公斤。雖然比往年稍有減少，但與去年上繳數字相當，每人500公斤更是形成沉重負擔。

報導指出，對無法7日內「生產」500公斤糞便的人來說，每公斤要繳交1,000韓元，500公斤若全數用現金支付就是50萬韓元(約新台幣11,476元)。也因此，收繳糞便成為新興產業，更出現偷別人糞便、黑市買賣、偽造堆肥認證等一系列光怪陸離的現象。

事實上，糞便不只在經濟生活上發酵，更可能對民生日常生活產生影響。當居民將規定數字的糞便繳交到合作農場時，會拿到一張「堆肥認證書」。兩江市消息人士指出，在堆肥作戰期間，市場營業時間縮短一小時，改成15時至17時，以免影響「作戰」。

雖然自11日開始，市場恢復原本3小時的的營業時間；但進入市場時，必須出示「堆肥認證書」，否則無法進入。相較於其他國家推動的疫苗通行證，報導認為，北韓的堆肥認證應該稱為「堆肥通行證」。

報導分析，2021年年底，平壤召開的勞動黨中央委員會第8次第4代表大會。會中將農業列為重點中的重點，導致官員決定全力生產堆肥；這反映出新冠肺炎隔離下，糧食危機愈來愈嚴重。

報導訪問居民，部分人指出自己忙著張羅糞便，自1月1日以來還沒任何收入入帳，只能用豆芽湯充饑。由於不能達標而無法取得認證的人頗多，導致有人看準商機，在市場周遭或小巷弄中做起生意，來賺不能進入市場居民的錢，並因此與當局發生衝突。

居民表示，限制進入市場將嚴重影響民眾生存，「我不確定我能不能活下來」。