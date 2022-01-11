成功打贏了簽證案之後，網球球王喬柯維奇（Novak Djokovic）的澳網衛冕之路仍有變數。假使他當初乖乖打疫苗，現在也沒這麼多狗屁事了。喬柯維奇為什麼不打疫苗？《紐約時報》的一篇觀點指出，因為喬柯維奇很會打網球，但他的科學知識卻十分低下。

該文批評「在疫情大流行之中，比反對疫苗者更糟的一件事，就是反對疫苗的運動明星。」這些人經常被青少年奉為偶像，平時他們採取科學方法鍛鍊身體，除去宗教和健康問題，這時候他們反抗不打疫苗就成為最壞的示範。

早在2020年4月，喬柯維奇臉書直播表達過他對疫苗的疑慮。首先是他不願被他人強迫施打，這是個人選擇自由的問題，其次他想討論「是否有可能藉由強化自身的新陳代謝能力來對抗病毒。」這個獨特的論點讓塞爾維亞國內的流行病專家都看不下去。喬的妻子Jelena還誤信「5G訊號會傳播病毒」的謠言。

英媒BBC引述喬柯維奇著作《Serve to Win》的一則故事，有個營養師把一片麵包放在喬的左手，然後壓著他右臂，喬就發現自己因握著麵包而力量減弱，由此得知自己有麩質不耐的問題。這是喬柯維奇在鼓吹「無麩質飲食」的好處，他還在IG直播宣稱正向思考的能量可以清除水中的雜質，因為「分子對我們的情緒波動有反應」。

喬柯維奇天馬行空的科學知識被拿去和美國職籃明星厄文（Kyrie Irving）相較，厄文曾經堅信「地球是平的」，懷疑疫苗是一樁控制黑人的陰謀，現在他同樣因為拒打疫苗而無法在紐約出賽。即使喬柯維奇現在醒悟要去打疫苗也有點晚了，因為通訊軟體Telegram的反疫苗群組、推特的反疫苗論者已經將他視為對抗疫苗暴政的英雄人物。