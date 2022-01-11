北京大學教授張頤武11日在大陸《環球時報》撰文指出，有人用「低人權優勢」概念對比中西勞動力狀況，認為這是中國經濟競爭力很重要來源，更多人引申到社會領域，說中國重視集體主義，就是一種「低人權優勢」，不重視個體生命。而西方，特別是美國，更重視個人權利，更關注個體生命，因此人權成本高，和中國競爭受到限制等等。這些說法在西方成為攻擊中國的常規套路。在大眾文化領域中，更有一些人用諸如《搶救雷恩大兵》（Saving Private Ryan）等電影強調西方珍視個體生命，極力渲染個體生命神聖高於一切，試圖用「低人權優勢」否定中國。這些說法極為簡單和粗陋，卻已經成為一種刻版印象，影響了不少人的觀念。

張頤武表示，隨著新冠疫情在西方大範圍傳播，持續對於個體生命構成嚴重威脅，不僅大量人口染疫，也有大量人死亡。在美國，因新冠病毒死亡人數超過80萬人。而中國的「動態清零」政策有效遏制了疫情的傳播。

張頤武稱，一些西方媒體在分析中國抗疫時，讓人吃驚地竭力宣稱，中國清零政策經濟代價巨大，不可持續；西方反被認為是保持經濟發展，肯定西方「與病毒共存」策略具有「韌性」，人員染病或死亡被視為不可避免；反而將中國「清零」保護更多個體健康，視為可能在和西方競爭中落於下風或即將失敗的徵兆；認為西方的抗疫舉措是具有競爭優勢的行為。

張頤武指出，清零對於個體健康的關懷，被一些西方媒體認為是經濟上不划算的，因此勸告中國放棄清零政策。如BBC去年10月分析一段代表性論述：「短期來看，隨著歐美持續放開並適應與病毒相處，經濟需求將被釋放；與此同時，實施零容忍政策的亞洲經濟體將會面臨越來越大的壓力，即如果不放寬限制，經濟地位可能會受到實質性損傷。」最近幾個月來，西方主流媒體報導隨處可見這樣論述，關於Omicron衝擊的報導這種說法更是普遍。似乎美國80多萬死亡，反而是沒有了拖累，在和中國競爭更具優勢。同時，西方報導對染疫死亡表現出聽天由命，甚至是冷漠、淡然態度。

張頤武強調，這才是真正的「低人權優勢」。美西方一定程度上無視個體生命死亡和生命健康受到嚴重衝擊，反而用淡漠和無視獲得對於中國關懷個體生命的「優勢」。這顯示出西方社會在這方面非常實用主義的態度，大量人口病痛和死亡，和取得經濟與競爭優勢相比，似乎更不重要。這種價值觀在中國當然難以被接受。而這種說法在西方的流行，正好說明了之前對於中國指責的虛妄和片面。

張頤武認為，一些西方政府的抗疫舉措，正是利用「低人權優勢」獲取經濟和全球競爭好處的策略。這種策略的實際效果，不可避免地受到廣泛質疑：大量人口染疫，社會必然會付出巨大代價，由此想在經濟和全球競爭中取得「優勢」，是沒有根據的。這也說明，西方一旦遇到真實的挑戰和嚴峻的狀況，所謂對於個體生命的關懷，就成為一種空洞的說法和沒有現實根據的宣傳。新冠疫情的現實發展，戳破了西方之前對於中國的無端指責，反而讓西方本身用「低人權優勢」來描述自身。值得深思。