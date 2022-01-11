台中市第二選區立委補選、台北市第五選區林昶佐罷免案，國民黨慘遭「雙殺」，引發外界熱議。國民黨副發言人楊植斗指出，國民黨在短短一天內歷經兩大重挫，他認為國民黨要想繼續獲得人民的信賴並在戰場上生存，就必須做到兩件事：迅速就戰鬥位置、善待自己的健康。

楊植斗10日在臉書發文表示，國民黨在一個月內經歷了兩次的重挫，他只有兩個建議。第一，迅速就戰鬥位置：國民黨要汲取失敗的經驗，讓無私丶有戰力的人來搶攻議題，用堅實的論述取得人民的信賴；第二，請善待自己的健康：楊以自己曾為公投絕食的經驗呼籲，既然哀傷的事已經太多，就要有適當的發洩管道，照顧好自己，才能迎向下一次的戰鬥。

楊植斗也透露，他當日早上5點半，特別陪國民黨台北市議員羅智強上山健行，也順便帶寵物狗散步，因為面對如今的情勢與國民黨的狀況，已經沒有灰心喪志的時間了，必須趕緊打起精神。

此文發出後獲超過4300個讚、超過340則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「辛苦了，用信心聚焦在未來，不氣餒」、「其實國民黨已經做得很棒了，在完全沒有資源的情況下，還能有這些選民支持投票，真的很棒」、「國民黨的團結向心力不夠，很多大咖都沒站出來」、「老是一些老掉牙的委員，既無戰鬥力又不培養年輕人，佔著茅坑不拉屎」、「壞人團結起來力量驚人，好人卻很難團結，無言啊！」