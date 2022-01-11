指揮官陳時中在桃機前進指揮所指揮官王必勝等人的陪同下，在入境長廊隔著玻璃視察候機室內的採檢作業，陳時中也向旅客揮手致意。（陳麒全攝）

指揮官陳時中在桃機前進指揮所指揮官王必勝等人的陪同下，到D5R的臨時檢驗站察看Cobas Liat即時偵測PCR分析儀設備。（陳麒全攝）

旅客檢體集中送至D5R的臨時實驗室，醫檢人員準備以Cobas Liat即時偵測PCR分析儀檢測檢體。（陳麒全攝）

旅客檢體集中送至D5R的臨時實驗室，醫檢人員準備以Cobas Liat即時偵測PCR分析儀檢測檢體。（陳麒全攝）

旅客檢體集中送至D5R的臨時實驗室，醫檢人員準備以Cobas Liat即時偵測PCR分析儀檢測檢體。（陳麒全攝）

醫檢人員準備檢測檢體。（陳麒全攝）

醫檢人員準備檢測檢體。（陳麒全攝）

首日新制實施第一架抵台的長程航班有4人（3名成人，1名嬰兒）確診、高達10％採檢陽性，4名確診旅客由專人引導至機坪直接由救護車候送到專責醫院就醫。（陳麒全攝）

首日新制實施第一架抵台的長程航班有4人（3名成人，1名嬰兒）確診、高達10％採檢陽性，4名確診旅客由專人引導至機坪直接由救護車候送到專責醫院就醫。（陳麒全攝）

首日新制實施第一架抵台的長程航班有4人（3名成人，1名嬰兒）確診、高達10％採檢陽性，4名確診旅客由專人引導至機坪直接由救護車候送到專責醫院就醫。（陳麒全攝）

11日零時起實施國門入境新規定，長程線航班旅客下機後，直接進行PCR快速採檢，結果為陰性才能辦理通關程序。新政策上路首日，第一架抵台的長程航班搭載旅客41名，就有4人確診、確診率達10%，桃機前進指揮所指揮官王必勝直言，確診率比想像的高。

為在國門搶先攔截新冠確診旅客，減少入境後與機場工作人員感染，中央流行疫情指揮中心調整入境檢疫新作為，長程航班旅客在下機後立即採檢，新政策施行首日，指揮官陳時中在桃機前進指揮所指揮官王必勝、桃園國際機場公司總經理但昭璧、疾管署北區管制中心主任巫坤彬等人的陪同下，11日清晨來到桃園機場第二航廈，在入境長廊內隔著玻璃視察候機室內長程航班旅客的採檢作業情形，也前往在D5R設置的臨時檢體篩檢站，了解Cobas Liat即時偵測PCR分析儀設備作業情況。

11日清晨抵達桃機的長程航班是華航CI52班機，在凌晨3時59分自澳洲雪梨飛抵台灣，班機上的旅客共有41人，旅客在下機後，直接被引導進入候機室，由疾管署人員說明新規定，並唱名查對旅客身份，再依序到候機室的臨時採檢站採檢，截至清晨6時15分許，才完成所有採檢作業。

對於首架航班花費了2個多小時才完成採檢作業，王必勝表示，這跟檢驗的方法有關係，最重要的因素「就是陽性率太高，比我們想像高」，41名旅客驗出有4人呈現陽性反應，確診率高達10％，因此我們會立即調整採檢方式，這些問題都是要實際做下去才會知道。

王必勝說，原先所規劃應該是要在一小時完成，採檢陰性旅客應該在一小時都要離開，至於採檢陽性旅客，本來就不算在裡面，因為陽性旅客還需要等行李、救護車，處理時間就更不一定。

王必勝也說，除了檢驗名單有問題，也發現航班抵達時間比預期早，跟前進指揮所的規劃不一樣，所以必須分散人力、不要集中在一起，因為現在是「航班多，旅客少」。另外，檢體篩檢站的檢驗量還是不夠，今天只有20台檢測機器，需大量增加，應該要增加4倍，達到規畫的80台。

王必勝指出，以大方向來看，在桃園機場採檢把確診的旅客先隔絕在外是正確的，或許第一次不夠完美，但桃機相關單位都會持續修正、改善。11日上午的5架長程航班約253名旅客，在完成上午的航班後，就要開會檢討流程，能處理的就立即改善，在上午作業中，有部分人員未依規定穿著防護衣，也已經即時規勸改進。

依據前進指揮所的規劃，旅客在下機後，由專人引導先進入候機室，並依序坐好，再排隊審核資料、領取採檢用物，隨後前往採檢區進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，完成採檢作業後，再回到座位上等待結果出爐，採檢結果呈現陰性旅客依原流程入境出關，呈現陽性旅客則直接引導至停機坪，由救護車候送就醫。