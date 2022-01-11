根據菲律賓官方資料，10日時，已連續第3天單日確診創新高。同時，疫情也造成當地企業，銀行、賣場，還有航空公司等日常營運大亂。部分學校甚至還傳出，因為教職員染疫住院，導致學生無法正常在線上上課。

菲律賓在10日有3.31萬人左右確診，染疫總數也逼近300萬。其中，人口稠密的首都大馬尼拉地區，受到新冠病毒影響最為嚴重。

同時，在新冠病例激增下，航空從業人員屢傳確診，加上搭機乘客銳減，菲律賓的航空公司已取消百來班國內與國際航線。

菲國政府表示，當地醫療量能早已亮起紅燈，但呼籲民眾，若有出現新冠症狀，須立即隔離並接受檢測。

2021年底，菲律賓因疫苗接種率增加，以及疫情趨緩，漸漸放寬社交禁令。不過，在疫情重新升溫，確診人數暴增下，上周又重新執行嚴苛的抗疫規定，希望能抑制新冠病毒擴散。

菲律賓現在是很多商店無法正常營業，民眾日常生活也受到很大影響。於是，馬尼拉有高官認為，中央政府沒必要再禁止人們到處走動，因為大家都會自律。

外界解讀，若菲國抗疫規格升級的話，很多商業活動又回到原點，進而衝擊到經濟成長。