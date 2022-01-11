歐股周一大跌，出現自去年11月下旬以來最大單日跌幅。債券殖利率的上升，打壓了重量級的科技股表現，Omicron變異株病毒的快速蔓延，也減弱了市場人氣。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌7.21點或1.48%，為479.04點。科技股大跌3.6%，為743.42點，為近3個月低點。大多數板塊都呈現下跌。

美國和歐洲國債殖利率的攀升，推動股市暴跌；目前在通膨高漲的情形下，投資人正等待疫情時期高流動性措施的結束。

英國金融公司Hargreaves Lansdown資深投資分析師Susannah Streeter說，投資人正集中注意在通膨上，它正在對歐洲央行(ECB)施加壓力，去收緊貨幣政策。

上周公布的數據顯示，歐元區通膨來到創紀錄的5%。

美國10年期國債殖利率在周一觸及近兩年高點，另外德國10年期國債殖利率短暫地觸及自2019年5月以來的高峰。投資人也開始以ECB在今年稍晚將升息來進行定價。

較能從高貸款利率獲益的區域銀行股上升0.2%。

瑞士信貸漲1.3%。交易員獲知業界猜測，指出該陷入困境的銀行可能遭出售或合併。

泛歐Stoxx 600指數從1月開始彈升到創紀錄高點，但最近由於通膨和新冠病毒的擔憂，股市開始動盪，為2022年前景蒙上陰影。

義大利Carige銀行升1.0%。消息人士指出，義大利第五大銀行BPER Banca已經提出新收購報價，壓過競爭對手義大利農業信貸銀行的報價。

BMW上漲1.7%。高盛上調該汽車公司評級，從持有上調為買進，指出該公司與中國的合資公司華晨寶馬今年和明年的獲利將成長。

法國診斷醫療公司歐陸檢測(Eurofins Scientific)跌4.7%。Jefferies下調公司評級，從買進下調為持有，認為新冠檢測的題材已經將該公司股價拉高到目標價。

法國科技諮詢公司Atos大跌16.8%，表現墊底歐股。該公司發布獲利預警，此反映出公司對客戶的延遲交貨，並壓低了硬體和軟體再銷售部門的利潤率。