國小數學題難倒一堆大學生！一名網友昨天在PTT貼出一題數學題目，題目問阿宅賣蘋果成本65元，賠本賣55元，顧客拿100元假鈔買蘋果，沒零錢跟鄰居借100元找給顧客，之後被發現是假鈔又賠鄰居100元，請問阿宅一共賠多少，結果考倒一群大學生，半夜不睡覺在PTT瘋狂解題，大多數人覺得答案是110元，也有人說是155元，讓網友笑翻「考試也沒這麼認真！」

這名網友昨晚在PTT貼出一題小六數學，題目為「阿宅家裡是賣蘋果的，一顆蘋果成本65元，現在虧本出清一顆賣55元，某天一位顧客買一顆出清蘋果，給了阿宅1張100元假鈔，但阿宅剛好沒零錢找他，於是找鄰居換了100元零錢。事後鄰居存錢時發現錢是假的，被銀行沒收，阿宅又賠了鄰居100元。請問阿宅一共虧了多少錢？」

題目PO出後引發網友熱烈討論，很多人都認為這題答案是110元，因為賠了假鈔100元以及損失售價的10元。也有網友把阿宅跟鄰居換錢的部分，可以看做是0元，因為阿宅拿假鈔換真鈔，又還鄰居真鈔，可以互相抵銷，因此賠給鄰居的100元只是誤導，而阿宅又找45元給客人，賠了45元，加上蘋果成本65元，算起來阿宅一共賠了110元。

但有網友認為答案不是110元，因為阿宅是賠了蘋果65元+找零45元，又賠了鄰居100元，共210元，但身上有55元零錢，所以是「210-55=155」，賠了155元。

還有網友指出，其實這題可以用最簡單的方式，從顧客獲得多少的方向解題，例如他獲得一顆成本65元的蘋果，以及找零45元，所以答案是110元。