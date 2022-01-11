全球微型氣泵及閥製造廠科際精密因咖啡機水泵滲透率及客戶採購佔比提高，持續推出車用新產品且獲客戶積極拉貨，第四季營運呈現淡季不淡，2021年12月合併營收創單月新高、第四季合併營收創單季新高、2021年合併營收改寫史上新高。

科際表示，第四季向來是淡季，第三季膠囊咖啡機客戶馬來西亞代工廠，一度因當地政府管控疫情而封城，加上車用客戶晶片也短缺，遞延至第四季交貨，推升2021年12月合併營收達1.4億元，年成長16.77％，呈現淡季單月營運卻具旺季單月水準，帶動第四季合併營收達3.6億元，創單季新高；2021年合併營收13.74億元，年成長15.22％，改寫歷史新高。

科際主管表示，科際因咖啡機水泵滲透率及客戶採購佔比提高而受惠，科際持續推出車用新產品，客戶預期全球車市好轉而積極拉貨，是科際12月、第四季繳出淡季不淡的好成績，業績表現持續攀升的主因。科際2021年汽車、家電及醫療應用等產品出貨均比2020年成長，整體營運規模持續擴增。

科際指稱，科際生產的水泵應用在咖啡機上，客戶持續追加訂單，科際其他家電產品市場應用持續拓展，咖啡機、智能馬桶、印表機、製冰機等家電產品出貨量暢旺。此外，客戶預期全球車市將逐漸回溫，車用產品在既有客戶拉貨持續增加，加上新客戶新研發產品出貨順暢下，預期車用市場產品未來仍具相當大的成長空間。

科際表示，科際2022年在汽車應用新產品導入及新客戶加入，醫療應用在負壓傷口治療儀整機產品即將出貨，可挹注營收，咖啡機產品客戶市場提升滲透率外，水泵產品在家電新市場運用拓展更為廣泛，科際整體營運規模將持續的增長。加上越南廠2022年第一季加入生產行列，台北研發中心成立醫材事業部門，持續切入以泵閥為核心技術的醫材產品應用市場，提供滿足客戶需求的設計到生產製造的ODM服務，成為科際2022年營收增長的新動能。