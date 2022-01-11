鑄件大廠永冠-KY2021年因注塑機及產業機械鑄件訂單顯著增長，風電鑄件穩定增長，2021年出貨噸數19.48萬噸、合併營收89.48億元，雙雙締造歷史新高。永冠預期，2022年風電產業訂單持續穩定增長，產業機械及注塑機產業景氣持平，2020年出貨目標19.5～20萬噸，續創歷史新高。

永冠表示，2021年中國大陸經濟率先擺脫疫情衝擊而好轉，注塑機、產業機械客戶需求有顯著的成長，2021年12月出貨噸數17503噸，月增6.9％，年減12.0％；12月合併營收8.21 億元，月增3.9％，年減11.60％。

永冠第四季出貨噸數49209噸，季減0.7％、年減8.2％；第四季合併營收22.97 億元，季增1.2％、年減7.7％。2021年第四季風電等再生能源類、注塑機及產業機械營收分別為9.45億元、7.04億元及6.48億元，2021年第四季再生能源類年減43.7％、注塑機及產業機械則分別年成長96.0％、年增幅43.6％。

永冠2021年出貨噸數194813噸，年成長10.4％；2021年合併營收高達89.48億元，年增9.3 ％，雙雙改寫歷史新高。其中再生能源類營收42.51億元、年減23.6％，營收占比47.5％；注塑機營收22.49億元；年成長96.5％、營收占比25.1％；產業機械營收24.48億元、年成長65.8％、營收占比27.4％。

永冠表示，展望2022年，永冠將持續優化生產效率，開發新客戶以及滿足再生能源類市場需求成長，全年出貨目標設定為19.5～20.0萬噸。