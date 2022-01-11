台中市長盧秀燕11日主持市政會議時表示，今天是中華民國111年1月11日，剛好有6個1，她代表台中市政府，祝福廣大市民朋友健康第1、家庭第1、事業第1、財富經濟第1、快樂第1、幸福第1，祝福大家心想事成、新年快樂、萬事如意。

對疫情近日升溫，盧秀燕指出，距離農曆春節只剩下20天左右，馬上要過年過節，這是台灣人一年當中最重要的節日，台中市府現在有很多節慶活動正在進行，也有很多人在年底舉辦活動，呼籲市民一定要做好防疫，只有做好防疫，才能過好安全生活。

盧秀燕說，目前桃園地區、北部地區疫情發展嚴峻，提醒市民朋友相關的防疫，台中市府也依循中央流行疫情指揮中心推動「春節防疫專案」。

預防新冠肺炎疫情再度嚴重復燃，盧秀燕強調，依循中央流行疫情指揮中心最新防疫規定，調整相關防疫措施，如有拍照、唱歌、致詞、演講等等情境，不可拿下口罩，歲末活動除了尾牙，還有很多人結婚的喜慶活動皆須全程戴口罩，且不得逐桌敬酒、敬茶，避免有傳染的風險。

全力配合中央流行指揮中心政策全面推動防疫，持續加強宣導民眾外出全面戴口罩，外出除有適當區隔，補充水分外全面戴口罩。

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