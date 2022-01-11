根據南京市台辦宣傳調研處及溧水區和鳳台灣機電產業園報導，目前南京市溧水區和鳳鎮緊抓臺灣機電產業園建設，通過「增鏈、穩鏈、優鏈」，探索寧台機電產業交流互動的新路徑，促進寧台經濟高品質融合發展，助力溧水打造「先進製造業集聚區」和「長三角雙迴圈國際開放樞紐」。2021年12月，園區正式被兩岸企業家峰會授予「兩岸（和鳳）機電產業合作示範園區」。

和鳳台灣機電產業研發園。(圖／南京市台辦宣傳調研處及溧水區和鳳台灣機電產業園提供)

和鳳台灣機電產業研發園。(圖／南京市台辦宣傳調研處及溧水區和鳳台灣機電產業園提供)

一、增強產業生態鏈，培植台企創業熱土。2013年以來，和鳳鎮全力搶抓寧台交流合作機遇，啟動占地3平方公里的和鳳臺灣機電產業園（以下簡稱「和鳳園區」）建設，從端點、鏈式、聚合三個層面實施產業強鏈補鏈行動，致力打造百億級特色園區。

端點突破，自2013年首家台資企業——南京高崎電機有限公司落戶以來，和鳳園區先後有了臺灣大同、傳仕重工等32家臺灣機電及配套企業，占比51.6%，逐步形成了以台資機電製造為主導的產業集聚區。

鏈式突破，依託惠誠工具、川鈿明椿、高崎電機等一批重大項目支撐，園區圍繞產業鏈佈局招商鏈，發揮以商引商作用，初步打通了機電產業上、中、下游，形成了相對完整的智慧製造產業鏈，預計全年工業產值20億元、增長26.6%。

聚合突破，在形成產業鏈競爭力的基礎上，園區加速資源整合、台企集聚，共建兩岸機電產業地標。今年以來，和鳳鎮赴崑山、上海等地開展對台專題招商活動十多場，簽約臺灣達亞、上海棲智等龍頭專案21個，其中台資及機電配套專案10個。目前園區擁有獨立核算的工業企業62家，其中規上企業30家，高新技術企業17家，省、市級專精特新企業12家，瞪羚企業2家。

二、穩惠企業服務鏈，揚起台商起航風帆。秉承「兩岸一家親」理念，深刻把握變化變局下蘊含的發展機遇，從用地、產業、政策等方面加快兩岸經濟融合發展，促進園區規模發展。

土地利用上「高」字出效。積極探索騰籠換鳥新路徑，充分用好工業企業ABCD綜合評價機制，有效盤活原荷飛公司（引入溧高投高標準載體、惠誠工具項目）、原溧淳建材公司（引入南鍋動力項目）、欣南食品（引入尤諾百貨項目）3家企業低效用地約160畝。

陣地建設上「實」字用力，築巢引鳳持續提升產業配套能力、設施承載能力，完成一期65畝6萬平方米高標準廠房主體竣工交付，思特通、瑞斯達克等專案相繼完成落戶，107畝荷飛地塊工業高標準載體全面封頂。

提質增效上「變」字為要，優化資源配置，倒逼企業轉型，加快傳統生產企業鳳凰涅槃，用好支持製造業高品質發展「雙十條」政策，支持臺灣大同、傳仕重工、真宸科技等園區企業「零用地」技改。推動惠誠工具打造園區首個5G智慧工廠，支持京成精密公司出資3000萬元購買亞洲首台高速精密衝床設備。

三、優化營商環境鏈，打造臺胞「身邊家園」。以良好的營商環境、完善的產業體系、優質的服務理念，吸引了一大批台商臺胞來溧投資創業、生活居住。

提升園區設施，規劃建設和鳳園區工業鄰裡中心，全面提升台企人員的醫療、餐飲等服務保障水準。打造花園式精品工業園區，園區員工宿舍、超市、電動汽車充電樁、健身館等相繼投入使用，讓台商既引得來也留下來。

紓解發展困境，積極應對新冠肺炎疫情帶來的考驗，幫助台企解決生活困難和防疫物資短缺，助力台資企業線下、線上招聘相結合解決用工難題。深入企業一線瞭解實情，全年收集企業經營困難問題20多條，及時吹哨區發改、工信、規劃、供電等部門幫助企業爭取紓困減負政策。兩年來，和鳳園區為14家企業申請工業技改補助資金656.68萬元。

做優專案服務，持續擦亮「溧刻辦」金字招牌，有力落實「先解決問題再說」「全週期代辦」「A、B角代辦」等機制，為園區企業、落戶項目提供精准化、一站式服務。