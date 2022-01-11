強烈大陸冷氣團南下，不少民眾蓄勢待發準備上山「追雪」，花蓮門諾醫院提醒，若出現高山症，且症狀遲遲無法緩解，「快速下山」是最好的方法。（資料照／羅亦晽花蓮傳真）

強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫驟降，高山降雪機率大增，不少民眾蓄勢待發準備上山「追雪」，不過人到了海拔超過2500公尺以上高山，易因低壓、低氧的環境出現疲累、頭暈、甚至是嘔吐等高山症狀，若沒有即時治療改善，24小時內恐致死，醫師呼籲，若症狀無法緩解，「快速下山」是最好的方法。

花蓮門諾醫院指出，海拔超過3000公尺以上的高山中，合歡山開車就能到達，不過也因高度爬升快速，若缺乏適應時間，一旦到達某個高度時，海拔空氣稀薄，人的身體就會產生明顯不舒服的症狀，而經驗不足的民眾往往以為是普通的感冒或疲累，讓自身暴露在高山症的危險中。

「嘔吐」症狀是高山症的重要指標，楊凱迪表示，高山症的症狀會因缺氧出現疲累、喘、頭暈、頭痛，甚至還會出現想吐且吃不下飯的狀況，多數人會隨著適應環境而紓解，但也有人惡化，甚至出現急性腦水腫和肺水腫的情形，如果沒有及時治療改善，24小時內可能會致死。

門諾醫院提醒，上山賞雪前，除保暖衣物要準備充足，嬰幼兒、有肺部疾病、心臟病、貧血或血栓疾病的患者，上高山前，可先尋求主治醫師的建議與評估，再決定是否定前往，一般民眾則可事先準備預防性藥物及隨身攜帶氧氣瓶，若在高山上仍無法改善身體狀況，「快速下山」是緩解高山症最好的方法。

山上賞雪除要預防高山症，也要特別留意溫差變化而引發的心血管或腦血管疾病，建議民眾剛到高海拔地區時，應先休息，待身體適應氣溫環境後再活動。

此外，冬天天氣變化大，除了是腦中風的好發季節，也易因氣溫驟降，增加急性中風的可能，門諾醫院呼籲有三高及年長者平時應多加注意保暖，除身體衣物，頸部及腳底的禦寒也很重要，建議睡覺時，放件外套在床邊，以利夜間上廁所或起床時做好保暖，以防範中風、心肌梗塞的發生。