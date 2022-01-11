衝好望角走西濱 男大生遭輾斃 同學目睹流淚發抖@中天新聞 20220110

目睹同學遭輾斃，男大生坐在路邊流淚發抖。（翻攝中天新聞畫面）

大學生相約出遊發生死亡車禍！新竹5名大學生，各騎一台機車，結伴到苗栗好望角遊玩，沒想到10日回程途中，行經台61線西濱快速道路後龍路段時，其中一人疑似超車不慎自摔，遭拖板車輾過當場死亡。其他4人目睹，坐在路邊流淚發抖，無法接受這個事實。

據了解，5名男大生10日上午9點多，騎機車返回新竹途中，行經台61線西濱快速道路北上107公里、後龍鎮灣瓦段，遇上一輛載著挖土機的拖板車，因拖板車速度較慢，男大生們陸續從左側超車，豈料19歲戴男不知何故摔車，遭拖板車輾過，頭部重創當場死亡。

其他4名男大生目睹同學死狀嚇壞，呆坐路邊顫抖流淚。警方到場替拖板車司機實施酒測，酒測值為0，他向警方供稱，當時有3輛機車從左側超車，但第4輛人車突然倒地，他反應不及直接當場輾過。至於詳細事故原因，當地警方仍持續調查處理中。

對於這起死亡車禍，不少網友感慨：「路不寬何必超車，風險太高，那段西濱等紅綠燈起步超過大貨車，不要太急」、「騎車集體出遊，領頭車很重要，因為後面的機車都跟著前面的機車行動」、「我就算開車也會離這台（大車）遠遠的，深怕大車車上東西掉下來或輪胎爆胎，掉輪胎。」。