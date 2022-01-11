台中市第二選區立委補選當選人林靜儀，11日前往烏日、霧峰二區車隊掃街拜票，因氣溫驟降，她以綠色防風外套內搭毛衣加保暖衣、防風外套、圍巾、頭巾形象出現，特別的是，還有2條項鍊裝飾，她說，其實這兩條在競選期間都帶著，一條是土地公神像牌項鍊，一條是無事牌，將於行政事務告一段落回去還願。

林靜儀說，土地公神像牌是提名之後，地方重要人士建議要去廟裡拜拜祈求，去的廟宇有些也蠻偏僻的，只要有人建議就去，這條土地公神像牌則是老家南投竹山紫南宮所祈求的，這塊木牌則是立委鄭朝方來助選時，送的一塊「無事牌」他表示這是一塊祈福過的無事牌，保佑平安無事，感謝各界的關心，將於行政事務告一段落回去還願，過年也一定回鄉拜拜。

林靜儀也指出，除了無事牌，身上有許多東西也都是有人送的，比如在這冷冷的天氣，這條圍巾是支持者送的，昨天一整天謝票下來頭部也有點不舒服，就把之前支持者送的頭巾給戴上，謝謝大家對我的厚愛。