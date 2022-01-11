高雄市中山高中研發「後勁嘻遊記」這門校訂必修課程，透過國文、歷史、地理三科社群教師組織規劃，關注學習和生活的結合，運用新課綱的理念和學校的課程地圖，將學生視為課程主體，教師透過問題的設計引導，使學生學習尋找資訊、解決問題。

為使新課綱順利實施，教育部國教署自105年起每年遴選「前導學校」率先試行新課綱，一方面可辦理教師增能培訓，也可研發課程教材及教學模組，作為他校典範，高雄市中山高中為普通型高中前導學校。

高雄市中山高中「後勁嘻遊記」校訂必修課程，區分為「河流變遷」、「聚落與祭祀文化」以及「地景變遷」三大單元，並以「聚落與祭祀文化」為核心。

這門「後勁嘻遊記」課程，由國文、歷史、地理三科教師協同教學，透過社群每週共備討論，進行當週課程執行分享與檢討，刺激教師間的對話與增能。而教學過程中增加學生的互動，也因應學生進行差異化教學的挑戰，注重學生的文化「體驗」而非強調文化「認識」。

中山高中所在的楠梓區近年來人口增加快速，為高雄市郊的新興開發區。不同的居民組成，也形塑多元聚落型態與生活樣貌，「後勁嘻遊記」教學內容策略依課程設計理念，以共4周8節課的時間，從「新社區移民如何與舊聚落文化共處？」為叩問進行課程設計。

教育部國教署表示，藉由這門課程，中山高中帶領學生探討回應環境變遷的方式，激發學生在地關懷的情感、培養欣賞多元文化的態度並展現參與公共事務的熱情，教師也在課程設計與修正中，不斷進行內外的叩問與啟發，進而提升優質的教學品質。