人民幣兌美元中間價11日報6.3684，較10日報6.3653，跌31個基點或0.05％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，11日在公開市場展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，中標利率仍持平於2.2％。

2022年以來，逆回購已連續第6日維持百億元，單日則完全對沖到期量。

路透統計，本周公開市場逆回購到期規模僅為400億元，平均分布在11日至14日。1月僅有一筆MLF到期，規模5000億元，因逢周末實際到期日順延至17日。