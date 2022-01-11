人民幣兌美元中間價11日報6.3684，較10日報6.3653，跌31個基點或0.05％。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，11日在公開市場展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，中標利率仍持平於2.2％。
2022年以來，逆回購已連續第6日維持百億元，單日則完全對沖到期量。
路透統計，本周公開市場逆回購到期規模僅為400億元，平均分布在11日至14日。1月僅有一筆MLF到期，規模5000億元，因逢周末實際到期日順延至17日。
人民幣兌美元中間價11日報6.3684，較10日報6.3653，跌31個基點或0.05％。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，11日在公開市場展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，中標利率仍持平於2.2％。
2022年以來，逆回購已連續第6日維持百億元，單日則完全對沖到期量。
路透統計，本周公開市場逆回購到期規模僅為400億元，平均分布在11日至14日。1月僅有一筆MLF到期，規模5000億元，因逢周末實際到期日順延至17日。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。