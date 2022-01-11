立委蔡易餘2016年開記者會，質疑農糧署圖利立委翁重鈞的家族企業「玉豐糧食公司」，讓玉豐公司低價買進高價賣出大賺11億元，翁提告後，台北地院判蔡賠償20萬元後，蔡對判決結果評論時，又指翁曾透過職權取得生意，翁對此提告求償50萬元，但遭北院駁回。

翁2度對蔡提告部分，台北地院認為蔡對另案民事判決不服理由部分與翁的名譽無關，另蔡指翁利用立委職權使玉豐標得機器等，雖然侵害翁的名譽權但有善意評論的適用，不成立侵權行為，翁求償50萬元及要求登報道歉部分，沒有理由，判決駁回。

翁與蔡的一連串官司導因，蔡易餘在2016年12月28日，在立法院開「大米蟲養成計畫」記者會，質疑農糧署圖利具有特定設備的玉豐公司供應軍糧，指玉豐以每公斤27元購入軍糧，再以每公斤47元轉賣國防部。

蔡說，玉豐公司從1996年至2016年，20年來獲利11億元，玉豐公司認為蔡所言不實，發聲明反駁，翁重鈞也不滿，認為蔡的言論侵害他的名譽，依民事侵權關係提出民事訴訟求償，並須登報道歉。

台北地院判蔡須賠20萬元，上訴後，台灣高等法院認為，蔡發表言論時將約157萬「公斤」，說成157萬「公噸」，難認有盡合理查證之責，應認具有過失，且他透過公開方式及利用媒體進行發布，已造成翁的名譽受損，

高院考量蔡與翁都是現任立法委員，均為大眾所知曉之知名政治人物，倘不以媒體公開之方式以回復翁重鈞之名譽，恐難達到回復翁重鈞名譽之效果，判決蔡易餘應登報道歉及賠償慰撫金20萬元。