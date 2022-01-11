面對2022年全球通膨偏高及升息的大環境，根據歷史經驗，通膨升溫期間，台股在傳產類股也能繳出好成績，統計過去至少11年通膨來到2.0%水準，台股金融及傳產類股平均年度報酬分別為9.40%、14.39%，偏重金融及傳產類股的相關台股基金則能掌握此波台股投資機會。

台股今早2大市值日股台積電(2330)、聯發科(2454)回到平盤之下，而金融股的2大權值股富邦金(2881)和國泰金(2882)則是力守紅盤。而台股掛牌ETF今早也以聚焦金融的元大MSCI金融(0055)和國泰股利精選30(00701)表現較佳。

兆豐投信表示，2021年台股各產業表現，傳產類股以鋼鐵及航運表現甚佳，未來受惠海外消費回溫及回補庫存需求，為2022年布局傳產股有別於過往的投資機會，例如越南解封復工，成衣及紡織業將受惠終端需求持續成長，此外，隨著後疫情時代民眾注重健康及樂活意識抬頭，預估海外自行車騎乘人口將持續增加，有利自行車產業營收動能轉強。

兆豐投信強調，2022年美國升息確立，台灣央行可望跟進，而升息有利於銀行的存放款利差擴大，整體金融業獲利有成長空間，傳產類股則受惠後疫情時代的戶外活動及消費動能提升，有利台股傳統產業相關供應鏈，凸顯金融及傳產股投資優勢，建議配置一籃子金融及傳產股的相關台股基金為不錯選擇。