記憶體廠華邦電(2344)去年第四季營運仍在高檔，單季營收約259.96億元，僅比第三季新高略減3.77%，2021年全年營收995.7億元，年增64.08%，創新高。

去年11月受長短料因素干擾，DRAM現貨價呈現短期修正，11月下旬起DRAM現貨價已反彈，利基型DRAM市況提前回溫；華邦電去年12月營收86.07億元，月增0.56%，年增26.42%；去年第四季營收為單季次高；去年全年受惠記憶體市況復甦以及併購效應，營運可望創新高。

展望今年，預期NOR Flash市況仍穩以及DRAM價格可望於第二季起重啟漲勢，另外，旗下MCU廠新唐新唐收購日本Panasonic旗下半導體事業的效應可望持續。

擴產進度方面，華邦電高雄新廠預計今年1月裝機，第三季可小量投片，最快12月可達到月產能1萬片，將開始貢獻業績。

回顧去年，華邦電受惠記憶體需求強勁以及漲價效益，2021年第三季營收270.15億元創新高，季增約7%，年增68.5%；毛利率續上升至44.78%，季增2.56個百分點，年增17.82個百分點；稅後純益44.78億元，季增34.2%，年增12.5倍，每股純益1.13元。

華邦電2021年前三季營收735.74億元，同創新高，年增82.41%；受惠整體產品漲價效益，前三季毛利率41.81%，比前年同期大升14.92個百分點；稅後純益94億元，年增8.8倍，每股純益2.36元。