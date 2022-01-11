美股週一殺低後回升，四大指數收盤漲跌參半，今早日股跌、韓股漲。台北股市今天開盤漲27.16點，加權股價指數為18266.54點，在台積電(2330)由紅翻黑的影響下，賣壓順勢出籠，台股向下修正，盤中翻黑失守18200點關卡，一度下跌逾80點，電子、航運及鋼鐵股全面發綠，面板、LED族群及營收有好消息的個股逆勢抗跌。

分析師表示，龍頭股台積電拉回修正，又遇上春節長假即將到來，多頭追價意願不高，台股震盪走低遇上五日線反壓，不過月線有撐。今日台灣宣布長程航班落地篩檢，台灣本土疫情引發擔心，又有升息的因素，適當的修正是健康的。

盤面上，台積電去年度營收創新高，股價開高走低，盤中低點至639元、下跌4元，即將在13日舉辦法說會；大立光(3008)明日除息，晨盤在平盤附近游移；華城(1519)12月營收出色，又有宏碁要入股，今日鎖漲停39.6元；LED族群漲跌互見，近日強勢的富采(3714)、惠特(6706)回檔修正，但光鋐(4956)則是逆勢強漲近5%；面板族群的友達(2409)、群創(3481)等漲幅在1~2.5%附近；文曄(3036)挾著新能源車及IT需求強，強勢飆高漲幅逾6%；太陽能族群人氣旺盛，安集(6477)強漲7%、聯合再生(3576)漲幅在4%以上。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，台灣12月出口再創歷史單月新高，連18個月正成長，第四季出口較去年同期增加26%，其中，因應數位轉型浪潮及5G等新科技趨勢，電子零組件出口再度大幅提升，尤其積體電路年增27.1%，維持高成長態勢。

張圭慧表示，本周半導體龍頭業者即將舉行法說會，市場正面看待法說表現，近期已持續看到資金匯集，預料近期半導體產業表現不會太悲觀。長期而言，預期矽晶圓產業將在2022年至2023年維持上升循環，根據SEMI預估2021年全球晶圓廠房相關投資達180億美元創下歷史新高，2022年支出有望年增50%，再加上化合物半導體題材持續發酵，長期成長潛力不可小覷。