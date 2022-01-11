2021年12月底台股ETF檔數來到31檔，投資人數突破230萬人，永豐投信指出，ETF的發行熱度、加上小資投資族群的增加，帶動盤中零股交易熱，元月開紅盤後台股行情震盪，再度喚起台股投資人零股交易熱情，據統計，元月短短經過6個交易日，台股盤中零股交易累計近1300萬股，已超過12月全月份盤中零股成交的51%。而近期盤中零股成交最多的前15大台股ETF，主要類型包括：權值型、高股息、ESG永續型與科技主題型等，其中，ESG、智能電動車等主題仍可望在今年度持續蟬聯市場熱門主題。

永豐投信指出，大盤攻高震盪，靈活操作的投資人採逢回分批建立部位策略，零股交易成為投資人分批進場的新選擇。去年12月台股一路攀高，台股盤中零股成交股數略減至2505萬股，是下半年盤中零股成交最低月份；而去年下半年台股ETF零股成交的兩個高峰，分別出現在兩波股價修正期，8月與10月盤中零股月成交股數分別為3713萬股與4208萬股。

今年以來前15大台股零股交易ETF包括：元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)、富邦台50(006208)、富邦特選高股息30(00900)、永豐台灣ESG(00888)、中信關鍵半導體(00891)、富邦公司治理(00692)、中信綠能及電動車(00896)、富邦台灣半導體(00892)、元大臺灣ESG永續(00850)、元大台灣高息低波(00713)、永豐智能車供應鏈(00901)、國泰股利精選30(00701)。其中，永豐投信去年3月底與12月中旬新推出的台股ETF，永豐台灣ESG(00888)與永豐智能車供應鏈(00901)等，雙雙入列前十五大台股ETF零股交易人氣榜。