國際戶外機能服大廠光隆實業(8916)在越南復工後，產線火力全開，12月合併營收以6.82億元創下同期歷史新高紀錄，並且連續2個月單月年增率保持在40%以上，推升第4季合併營收達21.8億元，也是同期歷史第三高。光隆去年第4季除了營收盛況外，在資產活化的效益也成果豐碩，包括大陸子公司股權處分案與宜蘭建案銷售均於第4季入帳，可挹注豐厚獲利，使得第4季每股純益可望締造新猷。

光隆去年12月合併營收6.82億元，年增46.2%；第4季合併營收21.8億元，季增21.3%，年增18.6%；累計去年全年合併營收80.62億元，年減5.1%。

光隆成衣與家紡越南產線在10月全面復工後，全力生產出貨，業績明顯回神，11月及12月成衣合計營收年增51.3%，家紡也有35.7%的增長。羽絨原料部門12月營收表現也不俗，單月繳出19.3%的成長率，營運有漸入佳境。

展望今年，在下游庫存水位偏低及戶外機能服需求復甦，客戶下單積極，光隆成衣今年接單預期樂觀，再加上去年的遞延出貨加成，今年前三季產線已近滿載，將重返雙位數以上的高成長，而且成衣占總營收比重也將首次過半，將彰顯光隆轉型成衣對整體毛利率拉升的效益。家紡與羽絨原料部門，則在客戶需求與價格平穩下， 今年也可維持穩定的成長。