經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)雖受疫情三級警戒衝擊，2021年營收降至近4年低點，但12月營收持穩3億元、改寫同期次高，使第四季合併營收強彈近1.59倍、營運重返正軌。展望2022年，公司規畫新展8處據點，持續挹注營運成長動能。

柏文2021年12月自結合併營收3.09億元，月減3.27％、年減5.68％，仍創同期次高。其中，健身及娛樂服務1.78億元，月減3.16％、年減6.07％，運動保健服務1.22億元，月減1.93％、年減3.31％，入會費0.05億元，月減25.23％、年減34.95％。

合計柏文去年第四季自結合併營收8.76億元，季增近1.59倍、年減10.41％。其中，健身及娛樂服務4.96億元，季增達1.75倍、年減13.79％。運動保健服務3.51億元，季增達1.61倍、年減4.69％。入會費0.21億元，季減0.56％、年減20.39％。

累計柏文去年自結合併營收26.05億元、年減29.18％，為近4年低點，但衰退幅度較前11月31.48％收斂。其中，健身及娛樂服務15.28億元、年減31.56％，教練課程的運動保健服務9.81億元，年減23.78％，一次性收取的入會費0.77億元、年減43.05％。

柏文指出，隨著國內疫情穩定、生活重返正軌，民眾逐漸恢復運動習慣，旗下「健身工廠」去年10月中恢復會員月費正常扣款，使第四季營運重返正軌。去年12月營收小降，主因會員使用「動滋券」兌換1個月會籍、以及教練課程執行堂數減少所致。

展望2022年，柏文表示，去年底前已開幕的57處「健身工廠」據點將呈現同店成長，同時持續積極拓點，除了已預售中的台中市福科廠外，今年規畫在全台再新增8處「健身工廠」新據點，可為今年營收持續提供新成長動能。