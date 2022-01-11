航運三雄中的陽明海運昨（10日）公布去年12月營收，單月賺351.07億，月增1.81％、年增108.13％，連19個月正成長。即使陽明繳出亮眼營收，但股價卻仍慘輸長榮及萬海，讓網友不禁哀號「為什麼會跌成這樣」意外釣出內行人解釋，直指陽明股價落後別人很正常，主因在於新船造最少，未來營收會被拉開。

新冠疫情衝擊與全球貨運量暴增，推升航運費率不斷創高，陽明去年12月營收再創新高來到351.07億，月增率為1.81%，年增率則為108.13%，寫下連19個月正成長紀錄，全年營收達3344.75億，優於萬海的2280.14億，遜於長榮的4893.97億。

陽明營收創高引起PTT論壇網友們熱烈討論，不少人哀號獲利亮眼，陽明股價卻無法上攻，「營收再好都沒用QQ」、「阿明你該漲了吧QQQ」、「淡季不淡，還是要下去」、「唯一全年都月增的，結果股價最廢」、「陽明到底為什麼跌成這樣，連續月增超過一年。」

有內行人認為，陽明股價之所以不及長榮及萬海，主因在於新船買最少，未來營收會被拉開，「陽明股價確實蠻委屈的啦，但本來就不是奈米水手說的算」、「大概就公布股利才可救了，難道外資知道陽明不會發？」、「股市漲跌哪有什麼原因，水手就繼續做營收、EPS大夢」、「利多一直不漲，答案很明顯了。」

陽明昨（10日）收在111.5元，連7個交易日收黑，長榮收在136.5元，萬海收在179.5元。截至今（11日）上午10點，陽明暫報114元，漲2.5元（或2.24%），長榮暫報137.5元，漲1元（或0.73%），萬海漲2.5元（或1.39%），暫報182元。