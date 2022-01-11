桃園市長鄭文燦11日特別有感而發，感謝桃園醫療院所，無預警篩檢出好幾個確診個案，反向疫調揪出傳播鏈，若沒有診所跟醫院的警覺，恐會釀更大感染。(蔡依珍攝)

桃園機場群聚事件已釀32人確診，桃園市長鄭文燦11日特別有感而發，感謝桃園醫療院所，無預警篩檢出好幾個確診個案，反向疫調揪出傳播鏈，包括第一個清潔人員的信實傳播鏈、2歲小孩的手推車居服員傳播鏈、和保全人員確診等，若沒有診所跟醫院的警覺，恐會釀更大感染。

鄭文燦說，目前整個機場仍是疫情震央，機場群聚事件已造成包括清潔工、防疫司機、保全人員、手推車工作人員確診，主要來自環境汙染以及人跟人接觸感染，必須要減少入境動線、隔離消毒，相信機場防疫體檢會提高機場安全。

「若沒有診所跟醫院的警覺，群聚感染會更大！」鄭文燦說，在疫情監控上特別感謝桃園醫療院所無預警篩檢出好幾個確診個案，包括第一個清潔人員確診，是在醫療院所採檢出來，回溯到信實清潔工跟防疫車隊，採檢出第一輪群聚感染，若沒有診所跟醫院的警覺，群聚感染會更大，特別感謝基層診所跟採檢醫院。

第二個則是2歲小孩發燒，醫院採檢確診後，桃園市疫調團隊抽絲剝繭、緊密追蹤，發現其同住大伯曾受居服員照顧，揪出居服員跟其機場手推車丈夫確診，第一時間確認後，才能把手推車4位員工、以及居服員的職場和親友傳播鏈找出，如果沒有醫院揪出小朋友確診，會釀更大感染；第三保全人員確診也是醫院採檢出來，也讓機場重新檢視保全人員防疫安全；另外社區採檢站也採檢出好幾位，包括信實人員確診、金嗓歌友會會員和家人等。

「擴大匡列採檢和疫調追蹤都是必要！」鄭文燦說，機場風險跟桃園社區風險是連動的，桃園的醫療院所跟防疫團隊，努力疫調追蹤，找出跟機場關聯性，才能確保群聚感染不至於擴大蔓延，阻斷持續傳播出去。

鄭文燦強調，每個確診者足跡包括家庭親友、工作職場、孩子學校、社區足跡4方面，都有可能釀第二或三波感染，必須要匡列隔離採檢，到目前採檢範圍將近2萬人、隔離700餘人，要築起社區防火牆仍要步步為營，每一步都不能疏忽，認真追蹤疫情全貌。

鄭文燦說，目前4確診家庭相關足跡仍在不斷擴大追蹤，除預防性停課是防疫必要的，但他也特別提到職場採檢沒有事前公布，若有新增個案會再說明，Omicron變異株傳播力特別高，1傳5模式速度非常快，要在第一時間攔截非常辛苦，下午也會把今天新增匡列隔離採檢人數跟大家報告。

鄭文燦也再度呼籲國人能給機場工作人員、中央和桃園防疫團隊更多支持鼓勵，因病毒無形、非常狡猾，從1月初開始，大家看到國人回台灣過年，機場是第一線發生很多突破性感染，支持桃機團隊和指揮中心提高機場防疫等級，要過一個平安好年，要更多努力跟付出才能度過考驗，相信中央和地方面對入境確診高峰會全力攔阻。