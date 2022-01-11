全聯1月7日起至2月10日展開春節活動「福利熊陪您過新年」，整合線上線下資源推出7大主題活動，包含年前的掃除用品、除夕的團圓食材、年節送禮的禮盒、過年聚會的零食點心等可一次購足。

今年的黃金年貨日限時9天，較去年多2天，期間使用PX Pay儲值金支付單筆每滿1000元加贈800福利點，「PXGo!全聯線上購」與線下同步享優惠；其中1月8日至23日每周六日限定6天搭配年終大掃除，購買全店日用品單筆每滿1000元可現折100元，等於最高可享16.3%回饋，讓民眾辦年貨省荷包！

全聯表示，去年春節檔期業績超過百億元，年成長超過1成，今年春節檔期為期35天，與去年天數相同，同樣整合線上線下行銷資源，這次約有6000項商品促銷回饋，祭出「黃金年貨日限時9天最高享8%回饋」、「年終大掃除每周六日全店日用品單筆每滿1000元現折100元」、「超過200款年節禮盒挑戰市場最低價」、「持福利卡單筆每滿400元，登錄抽千萬福利點」、「年貨大街指定品全聯價8折起」、「持福利卡購買品牌月同品牌全系列單筆每滿400元送80福利點」、「全店單筆每滿1000元限量送福利熊喀嚓筆隨機1支」等。同時，還推出福虎迎新春會員福利點限量免費換活動，限量商品包含紅包、門神與門聯等，希望讓民眾迎接新年福氣虎連年，預估今年春節優惠盡出，可有效推升整體業績增1成。

全聯推出福虎迎新春會員福利點限量免費換活動，限量商品包含紅包、門神與門聯等，讓民眾迎接新年福氣虎連年。（全聯提供）

防疫期間過年大掃更顯重要，今年推出200項以上大掃除用品全聯價59折起優惠，23日前每周六日，於實體門市購買全店日用品單筆每滿1000元再現折100元，「PXGo!全聯線上購」則祭出單筆每滿1000元贈1000福利點（等於100元）優惠。若再與指定黃金年貨日限定6天最高8%回饋搭配，等於滿額最高可享16.3%回饋。

不只門市，「PXGo!全聯線上購」也買得到多款精選休閒零食、保健營養禮盒，再享獨家超值回饋，20日前於PXGo!購買年貨禮盒專區商品，單筆累滿800元，可獲168元虎利金（小時達折價券一張），提供消費者體驗小時達生鮮雜貨快送到家；另透過線上轉贈功能，送禮給親友，PXGo!再送500福利點。新春開檔期間，適逢全聯小時達周年慶，27日前單筆消費享75折，最高可折200元。