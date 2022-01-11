藝人陳庭妮出道以來，便以亮麗外表與175公分的高䠷身材受到矚目，隨後又憑著精湛的演技，在金馬獎中獲得提名，讓她人氣不斷飆升。而穿搭風格一向帥氣、舒適的她，昨（10）日突然在個人IG上曬出「男友視角」，引起網友熱烈討論。

陳庭妮在昨日晚間於個人IG上PO文表示「男友視角」並曬出多張辣照，而照片中只見她穿著藍色的羽絨外套與牛仔褲，並刻意將外套拉鍊及褲頭全開，外套甚至脫掉一半，不吝嗇的露出她內衣穿搭美照，纖細蠻腰與結實的腹肌曲線也一覽無疑。

陳庭妮還對著鏡頭擺出各種俏皮的姿勢，令網友看了紛紛留言「好美！妮妮好正」、「超美超辣，最後也被妮電到暈在沙發後面了嗎？」、「令人羡慕的男友視角，又美又辣」、「哇！這也太辣了吧，可是好美」、「妮妮好辣，男友太幸福了吧」、「姿勢都好好笑，不過很好看欸」、「這個我會淪陷」；就連袁艾菲、小蠻、王心凌、林予晞等圈內好友也跳出來大讚「好fit好喜歡」、「好好看」、「Way too sexy」，短短一天便吸引超過2萬人按讚。

陳庭妮出道多年，2016年靠著電影《失控謊言》在第53屆金馬獎最佳新演員獎項中獲得提名，成功打開知名度；2021年又因電影《青春弒戀》在第58屆金馬獎最佳女配角獎項中獲得提名，演技備受肯定。近期陳庭妮也即將進入劇組開拍新戲《愛情發生在三天後》，讓粉絲們相當期待。