醫嗆「不敢禁內用」拿小眾項目開刀 陳時中動怒：這評論非常不負責

台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇抨擊指揮中心不敢禁內用，只好先拿一些小眾項目開刀；對此，衛福部長陳時中罕見動怒指出，「這樣的評論是非常不負責」。陳昶宇再度發文，隔空喊話陳時中，「指揮官先不用對一線，還得去顧專責的小醫師說重話」，陳昶宇提到，外出及各種活動需全程配戴口罩，但傳播風險最高的室內用餐卻不用，聽起來是不是有點不太合理？

陳昶宇不甘示弱回應表示，如果指揮中心覺得外出室內用餐沒什麼風險，那除了唱歌可能會有群聚口沫高傳播風險之外，其他如運動、拍照、攝影、演講等活動，傳染風險都比室內用餐要低得多，其實也不太需要強制配戴口罩。

陳昶宇也酸，如果指揮中心覺得，會影響民生經濟，不得不冒一點風險持續開放餐廳內用，其他活動雖然風險較低，但不影響經濟，所以還是得戴口罩，那其實也可以說清楚，我個人是可以接受。

陳昶宇直言，就邏輯上來說，「外出及各種活動需全程配戴口罩，除了傳播風險最高的室內用餐之外」，聽起來是不是有點不太合理？我當然也知道吃飯不能戴口罩，但有說吃飯就一定要在外面吃嗎？